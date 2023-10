Beim deutschen Leitindex DAX ging es heute nur zäh voran. Was den DAX heute beschäftigt hat und warum die Aktien von MTU, Deutsche Bank und Commerzbank im Fokus stehen

Wenig Bewegung beim DAX: Nur minimal im Plus bewegte sich der deutsche Leitindex zu 14.869 Punkten, beim Euro Stoxx 50 verhielt es sich ähnlich, er steht aktuell bei 4.065 Punkten. Anleger an den europäischen Börsen halten wegen uneinheitlich ausgefallener Konzernbilanzen und einer ereignisvollen Woche vorerst die Füße still. „Heute geht es weiter um die 14.800-Punkte-Marke, die der Index halten sollte, um die Chance auf eine Stabilisierung zu wahren", sagte Jürgen Molnar, Analyst vom Broker RoboMarkets, gegenüber Reuters.



In der Euro-Zone sank der Einkaufsmanagerindex für die Industrie und den Dienstleistungssektor im Oktober um 0,7 auf 46,5 Zähler. Dies ist der tiefste Stand seit rund drei Jahren. Die Zahlen belasteten die Gemeinschaftswährung. Der Euro verlor 0,4 Prozent auf 1,0624 Dollar. Zusammen mit einem kräftigen Rückgang bei Unternehmensdarlehen und schwachen Daten zum Verbrauchervertrauen in der Region, schürte dies Hoffnungen auf eine Zinspause der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Die Währungshüter versuchen, mit Zinserhöhungen die Inflation zu bekämpfen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. „Wir sehen die Auswirkungen der gestiegenen Kreditkosten in der Tatsache, dass die Wirtschaftstätigkeit in Deutschland erneut geschrumpft ist", sagte Danni Hewson, Manager beim Broker AJ Bell, gegenüber Reuters.

MTU, Deutsche Bank und Commerzbank im Fokus beim DAX im Fokus

MTU zählt mit über fünf Prozent heute als absoluter Gewinner im DAX. Über ein Prozent verloren haben hingegen die Bank-Aktien Deutsche Bank und Commerzbank.

Mit Material von rtr

