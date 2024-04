Gerne folgen Anlegern den “Profis” an der Börse in Form von institutionellen Investoren oder Hedgefonds. Auf diese unbekannten Aktien, die kaum jemand kennt, setzen die Experten jetzt am stärksten.

Dass Hedgefonds gerne auf unbekannte Aktien setzen und abseits des großen Lärms der WallStreet Geld verdienen wollen, ist allgemein bekannt. Laut einer Auswertung der Bank of America zeigt sich: Tatsächlich sind die Top-20 Positionen der Profiinvestoren aus dem S&P500 allesamt aus der zweiten und dritten Reihe.

Auf diese Aktien setzen die Profis von Hedgefonds am stärksten

Dabei finden sich in der Auflistung weder eine Apple noch Nvidia, sondern ganz andere Titel. Diese wurden auf Basis der Nettogewichtung von der Bank of America ermittelt. Letztere gibt das Long Exposure der Hedgefonds minus das Short Exposure der Hedgefonds bei den einzelnen Werten an. Laut den Daten von Februar setzen die institutionellen Investoren am stärksten auf diese Aktien:





Incyte – Nettogewichtung der Hedgefonds: 40,63

Bath & Body Works Inc – Nettogewichtung der Hedgefonds: 30,59

Invesco Ltd – Nettogewichtung der Hedgefonds: 17,24

Universal Health Services – Nettogewichtung der Hedgefonds: 16,72

Western Digital – Nettogewichtung der Hedgefonds: 15,95

Expedia Inc – Nettogewichtung der Hedgefonds: 15,86

Lamb Weston Holdings Inc – Nettogewichtung der Hedgefonds: 15,17

Qorvo Inc – Nettogewichtung der Hedgefonds: 13,98

NiSource Inc – Nettogewichtung der Hedgefonds: 13,76

TransDigm Group Inc – Nettogewichtung der Hedgefonds: 12,44

Caesars Entertainment Inc – Nettogewichtung der Hedgefonds: 11,88

Pioneer Natural Resources – Nettogewichtung der Hedgefonds: 10,85

Hess – Nettogewichtung der Hedgefonds: 10,55

Nasdaq Inc – Nettogewichtung der Hedgefonds: 10,44

Dollar Tree Inc – Nettogewichtung der Hedgefonds: 10,41

Everest Group – Nettogewichtung der Hedgefonds: 10,29

PTC Inc – Nettogewichtung der Hedgefonds: 10,21

Hilton Worldwide Holdings Inc – Nettogewichtung der Hedgefonds: 9,98

Bio-Rad Laboratories – Nettogewichtung der Hedgefonds: 9,58

VeriSign Inc – Nettogewichtung der Hedgefonds: 9,44





Ein Blick lohnt sich dabei besonders aus das Biotechnologieunternehmen Incyte mit einer Marktkapitalisierung von 12,7 Milliarden US-Dollar. Hier sind nicht nur die Hedgefonds optimistisch für eine Kurssteigerung – Analysten sehen im Schnitt 34 Prozent Aufwärtspotenzial für das Papier.

Ähnlich optimistisch sind die Marktbeobachter für Bio-Rad Laboratories, einen Wert aus dem Pharmasektor mit besonderem Fokus auf Diagnoselösungen für Kunden. Hier sieht die WallStreet im Schnitt 28,4 Prozent Kurspotenzial.

Wer es etwas konservativer mag, kann beispielsweise einen Blick auf die Aktie von Invesco werfen. Der Vermögensverwalter ist mit einem KGV von 9,8 optisch attraktiv bewertet und bietet zudem 4,8 Prozent an Dividendenrendite. Der Konsens der WallStreet sieht bei dem Wert überdies 7,6 Prozent Kurspotenzial.

