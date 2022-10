Nach dem Kurssturz an der Börse gibt es jetzt Aktien für die Ewigkeit mit einem Abschlag. Welche Papiere gerade besonders interessant sind. Und welche Fonds sich nun lohnen.

Haben Sie sich in der letzten Zeit auch schon einmal beim Bäcker gefragt, ob sich die Verkäuferin an der Kasse vertippt und einen zu hohen Preis eingegeben hat? Backwaren haben sich in den vergangenen Monaten stark verteuert, sind aber damit keine Ausnahme. Auch an der Tankstelle oder im Restaurant macht sich die Inflation immer stärker bemerkbar. Und das bildet sich in der Inflationsrate ab, die im September in Deutschland bei zehn Prozent gelegen hat.

Der Preisanstieg hat auch etwas mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Die Energiekosten sind wegen des Konflikts massiv geklettert — und das dürfte sich kaum ändern, solange ein Ende des Kriegs nicht absehbar ist. Derzeit aber gibt es keine Hinweise darauf. Um die hohen Preise zu bekämpfen, setzen die beiden wichtigsten Notenbanken der Welt — die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank (EZB) in der Eurozone — die Leitzinsen deutlich herauf. Steigende Zinsen wiederum sind Gift für Aktien, darum geht es an den Börsen kräftig nach unten. Nicht wenige Investoren sprechen von einem Crash auf Raten.

Die gefallenen Kurse haben jedoch auch einen Vorteil: Aktien sind im Gefolge der Talfahrt deutlich günstiger geworden. Schaut man sich fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder das Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) an, zeigt sich dieser Effekt: Das durchschnittliche KGV der 40 im deutschen Leitindex DAX gelisteten Aktien liegt bei 11,9, das KBV im Schnitt bei 1,3 und die durchschnittliche Dividendenrendite bei 3,8 Prozent.

Wer jetzt längerfristig denkt, kann sich nun zu einem guten Preis mit echten Qualitätstiteln eindecken. Aber welche Aktien sind solche ausdauernden Langläufer? €uro hat zusammen mit seiner Schwesterpublikation BÖRSE ONLINE den Index Aktien für die Ewigkeit entwickelt, in dem sich 30 Qualitätspapiere tummeln, die mit guten Perspektiven ausgestattet sind. Über ein Zertifikat können Anleger in den Index investieren und so ihr Geld breit über Qualitätstitel streuen.

Aber natürlich gibt es auch innerhalb des Portfolios Aktien, die gerade jetzt besonders attraktiv sind. Um die gegenwärtig „besten“ Ewigkeitsaktien ausfindig zu machen, hat €uro die 30 Werte nach mehreren Kriterien durchforstet. Dabei wertete die Redaktion das Momentum aus, um die Werte herauszufiltern, die sich in der aktuellen Situation am besten schlagen. Gleichzeitig achtete €uro aber auch auf den Relative Stärke Index (RSI). Der zeigt an, wann eine Aktie als „überkauft“ respektive „überverkauft“ ist.

Weil zahlreiche Nahrungsmittelaktien im Gefolge der Krise kräftig gestiegen sind, haben sie nun einen relativ hohen RSI und konnten sich darum trotz ihres starken Momentums nicht für die Auswahl qualifizieren. Schließlich checkte €uro noch die Analystenmeinungen beim Wirtschaftsdienst Bloomberg; dabei musste die Zahl der Kaufempfehlungen die der Verkaufsempfehlungen deutlich übersteigen. Am Ende standen zehn Ewigkeitsaktien fest, die gerade am vielversprechendsten sind und nachfolgend vorgestellt werden.

Zudem stellen wir in dieser Titelgeschichte drei Aktienfonds vor, die in den vergangenen 20 Jahren eine herausragende Performance von 460 bis 550 Prozent erzielt haben und für Anleger nach wie vor attraktiv sind. Ein Fonds deckt Aktien aus den Industrieländern ab, ein anderer Titel aus den Schwellenländern und der dritte den Sektor für Gesundheitsaktien.

Alles das lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro.

