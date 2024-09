Die Branche der Schädlingsbekämpfer hat enormes Potenzial. Aufgrund des Klimawandels sieht sie rosigen Zeiten entgegen. Bei welchen Unternehmen Sie jetzt mitverdienen können.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen gemütlich auf Ihrem Sofa, ein gutes Buch in der Hand, und plötzlich huscht eine Kakerlake über den Teppich. Ein Schauer läuft Ihnen über den Rücken. Dieser Albtraum ist für viele Menschen auf der Welt Realität. Doch es gibt professionelle Hilfe: von Schädlingsbekämpfern, die den Geplagten schnell und effizient wieder ein Gefühl von Sauberkeit und Sicherheit vermitteln.

Das Geschäftsmodell der Schädlingsbekämpfer hört sich wahrscheinlich im ersten Moment recht eklig an, die Unternehmen bescherten ihren Aktionären in der Vergangenheit jedoch kontinuierlich hohe Renditen – auch weil die weltweit steigenden Temperaturen zu einem Anstieg der Schädlingspopulationen und damit zu einer erhöhten Nachfrage nach Abhilfe in privaten Haushalten und Unternehmen führen.

Fleißige Dividenden-Ameisen

Einer der größten Player im Kampf gegen Termiten, Nagetiere, Moskitos und Bettwanzen ist Rollins, ein US-amerikanischer Konzern mit über 19.000 Beschäftigten und Sitz in Atlanta. Das 1948 gegründete Unternehmen verfügt über einen Marktanteil von 20 Prozent in Nordamerika. Rollins verstärkt sich regelmäßig durch Übernahmen und bedient inzwischen über 2,8 Millionen Kunden weltweit.

In den vergangenen 23 Jahren stieg der Umsatz von Rollins stetig an, die Dividende erhöhte sich in den vergangenen 17 Jahren um durchschnittlich 18 Prozent per annum. Im 2. Quartal 2024 stieg der Umsatz auf 891,9 Millionen US-Dollar gegenüber 820,8 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im Zeitraum von April bis Juni bei 0,27 Dollar. Mit einer aggressiven Akquisitionsstrategie ist Rollins als familiengeführtes Unternehmen gut aufgestellt, um das globale Wachstum fortzusetzen. Das spiegelt sich auch im Chartverlauf der Aktie mit dem jüngst markierten Allzeithoch wider. Im intakten Aufwärtstrend winken mittel- bis langfristig neue Höchststände.

Auf welche Unternehmen aus der Branche Sie noch setzen können, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE. Denn als Depotbeimischung und Dividenden-Ameisen sind Aktien aus der Branche überaus geeignet. Die Aussichten für die konjunkturunabhängige Branche der Schädlingsbekämpfer sind in den kommenden Jahren vielversprechend, da die Nachfrage nach professioneller Ungezieferbekämpfung weltweit steigen wird. Treiber sind vor allem Urbanisierung, Globalisierung, Klimawandel und Gesundheit. Auch der Tourismus und die Lebensmittelindustrie sind Branchen mit erhöhtem Hygienebedarf.

