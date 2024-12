In der Welt der Finanzen gibt es Akteure, die durch ihre schiere Größe und ihren Einfluss die Märkte prägen. Sie sind die Giganten der Investmentbranche, deren Entscheidungen ganze Wirtschaftszweige bewegen können.



Einer dieser Giganten ist Ken Fisher, eine Ausnahmeerscheinung der Finanzbranche. Als er 1979 Fisher Investments mit nur 250 USD Startkapital gründete, wurde er von vielen belächelt. Heute verwaltet sein Unternehmen ein Vermögen von mehr als 200 Milliarden USD für private sowie institutionelle Anleger weltweit. Sein Erfolg beruht dabei auf einem ungewöhnlichen Ansatz: Fisher betrieb von Anfang an aggressives Marketing. Seine provokante Kolumne im „Forbes Magazin“ und markante Werbekampagnen machten Ihn zu einem der bekanntesten Investoren der USA. Fishers Investment-Ansatz setzt dabei auf einen Top-down-Ansatz, bei dem makroökonomische Faktoren und große Markttrends im Vordergrund stehen. Die Top-5-Aktien von Fisher sind Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon und Alphabet. Das Softwareunternehmen Microsoft nimmt neben Apple einen der größten Anteile im Portfolio von Ken Fisher ein.



Im kommenden Jahr könnten Zölle, Steuersenkungen und gezielte Deregulierung im Vordergrund stehen – Maßnahmen, die größtenteils von Donald Trump angestoßen werden. Ein Unternehmen, das von diesen Veränderungen profitieren dürfte, ist Microsoft. In seinem Artikel über die sieben vielversprechendsten Geheimtipps, die im nächsten Jahr erheblich an Wert gewinnen könnten, führt „Forbes“ Microsoft an – und das trotz (oder gerade wegen) eines möglicherweise turbulenten Jahres 2025. Die Aktie zählt nicht nur zu den Favoriten von Fisher und Gates, sondern gilt allgemein als einer der vielversprechendsten Kandidaten auf dem Markt.

Die Für-immer-Aktie



Auch ChatGPT würde sich für Microsoft entscheiden, wenn die KI eine Aktie für immer halten müsste. Als weltweit führendes Technologieunternehmen mit einer breiten Produktpalette ist Microsoft in der Lage, sich an technologische Veränderungen anzupassen und in verschiedenen Marktsegmenten erfolgreich zu sein. Besonders stark ist das Unternehmen im Cloud-Computing-Bereich. Zudem hat Microsoft in zukunftsträchtige Technologien wie künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge investiert, was zusätzliche Wachstumschancen eröffnet.



Finanziell überzeugt Microsoft durch eine solide Bilanz, stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum sowie hohe Cash-Reserven und geringe Verschuldung. Die zuverlässigen Dividendenzahlungen machen die Aktie auch für langfristige Anleger attraktiv.



Kurz gesagt: Microsoft vereint Marktführerschaft, Innovationskraft und finanzielle Stabilität – ideale Voraussetzungen für eine langfristige Investition.



Wer sich von den Erfolgen großer Investoren wie Ken Fisher inspirieren lässt, weiß, dass die Wahl der richtigen Aktien entscheidend für langfristigen Erfolg ist. Doch Microsoft ist längst nicht die einzige Aktie, die in den Portfolios der Finanz-Elite eine wichtige Rolle spielt. Auch andere Unternehmen wie Apple, Amazon oder Chipotle Mexican Grill haben sich als bevorzugte Werte etabliert. Für Anleger, die die besten Aktien aus den Portfolios der erfolgreichsten Milliardäre nachvollziehen möchten, bietet der BÖRSE ONLINE Best of Billionaires Index eine wertvolle Orientierung. Dieser Index vereint die Top-Aktien, auf die die größten Investoren weltweit setzen, und gibt damit einen klaren Überblick über die vielversprechendsten Investmentmöglichkeiten für die Zukunft. Seit seiner Einführung hat der Index bereits eine Wertsteigerung von 20 % erzielt und Schluss ist hier noch nicht.



Alle drei Monate wird der Index aktualisiert und an die neuesten Top-Positionen der Profi-Investoren angepasst. Dabei können auch Überschneidungen von Aktien auftreten, die dann möglicherweise doppelt gewichtet werden. Der Index umfasst aktuell 18 Aktien, darunter Tech-Schwergewichte wie Microsoft, Apple und Alphabet sowie Finanzunternehmen wie American Express und Bank of America. Egal, ob Sie ein eher konservativer oder spekulativer Anlegertyp sind – die von Experten empfohlenen Anlageprodukte im Index passen sich Ihrer Risikobereitschaft an. Über das Index-Zertifikat WKN DA0AC5 können Sie 1:1 an dem Erfolg des Index teilhaben. Folgen Sie den Spuren der Finanz-Elite, denn sie kennen den Weg zum Erfolg.



