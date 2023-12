Eine unglaublich günstige Bewertung scheint diese Aktie mit KGV 1,8 und einer Dividendenrendite von satten 34 Prozent zu haben. Doch ist dieser Wert auch ein gutes Investment? Und können hier vielleicht sogar Kurschancen lauern?

Mit einer Dividendenrendite von über 60 Prozent war Thungela Resources Limited im Jahr 2023 stets beim Screening nach hohen Dividendenrenditen dabei. Für das Jahr 2024 weist das Unternehmen nun eine Ausschüttungsrendite von 34 Prozent und ein KGV von 1,8 aus. Doch was verbirgt sich hinter dieser Bewertung? Und ist Thungela Resources auch ein gutes Investment?

KGV 1,8 und Dividendenrendite von 34 Prozent

Konkret handelt es sich bei dem Unternehmen um einen Rohstoffkonzern, der mit rund 6500 Mitarbeitern in mehreren Minen in Südafrika Steinkohle fördert. Dabei ist die Qualität des abgebauten Rohstoffes sehr hochwertig, sodass die Erzeugnisse fast ausschließlich als Brennmaterial für Kraftwerke in alle Welt verschifft werden.

Am Unternehmenszweck erklärt sich auch die deutliche Schwankung in der Dividendenrendite von 2023 auf 2024, denn der Kohlepreis hat zuletzt deutlich nachgegeben. Außerdem möchten viele Marktteilnehmer nicht in den Bereich Kohle investieren, sei es nun aus ethischen Gründen oder weil man nicht daran glaubt, dass der Rohstoff langfristig nicht mehr gebraucht wird.

Wird Kohle die Welt noch länger versorgen?

Doch schaut man auf die Prognosen der Experten, so ergibt sich ein anderes Bild: denn während in den entwickelten Ländern erneuerbare Energien im Fokus stehen, sind viele Schwellenländer auf Kohle angewiesen, um den weiteren wirtschaftlichen Aufstieg zu finanzieren.

Das zeigt sich auch an den aktuellen Werten: mit 8,0 Milliarden Tonnen Kohle wurde im Jahr 2022 soviel von dem Rohstoff verbrannt wie noch nie zuvor. Laut Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) soll dieses Niveau auch bis mindestens 2025 gehalten werden. Ideale Aussichten also für Thungela Resources, so scheint es. Warum also hier kein Investment wagen?

Ist diese Aktie jetzt ein gutes Investment?

Grundsätzlich kann ein Investment in Thungela Resources durchaus interessant sein, allerdings müssen sich Anleger dabei klar sein, dass es hier extrem schnell zu einem Totalverlust kommen kann. Denn Kohle wird absehbar nicht mehr benötigt, wenn auch wahrscheinlich nicht so schnell wie aktuell vom Kapitalmarkt erwartet. Wer die Aktie kauft, wettet daher ganz klar darauf, dass die Nachfrage nach dem Rohstoff noch etwas länger da sein wird als bisher angenommen.

Darum sollten sich Anleger auch klar sein, dass es sich hierbei um eine eher mittelfristige Spekulation handelt, denn langfristig dürfte das Unternehmen den aktuellen Geschäftszweck verlieren und sich eventuell auch auflösen. Demzufolge ist das Investment also nicht für jeden Anleger geeignet und auch nur mit einem sehr klaren Ausstiegsszenario durchführbar.

