Diese Aktie bietet nicht nur eine günstige Bewertung mit KGV 8,1, sondern darüber hinaus eine Dividendenrendite von 6,3 Prozent. Außerdem empfehlen die Analysten von Berenberg den Wert jetzt zum Kauf und sehen satte 20 Prozent Kurspotenzial. Sollten Anleger hier zuschlagen?

Die Aktie der ING ist trotz eines Kursplus von satten 29 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten weiterhin auf einem niedrigen Bewertungsniveau. Aktuell wird der Titel mit dem 8,1-fachen Gewinn gepreist und hat eine Ausschüttungsrendite von 6,3 Prozent.

Doch laut einer neuen Analyse von Berenberg dürfte diese günstige Bepreisung nicht für immer erhalten bleiben:

KGV 8, 6% Dividendenrendite und Berenberg sieht 20% Kurspotenzial

So hat Analyst Hugh Moorhead in einer am Dienstag vorgelegten Studie sein Kursziel für die Papiere des niederländischen Geldhauses von 18,50 Euro auf 19 Euro angehoben. Damit sieht der Experte 20 Prozent Kurspotenzial für den Titel nach dem kürzlich abgehaltenen Kapitalmarkttag.

In der Begründung von Moorhead, dass die ambitionierten Renditeziele für 2027 zwar schwierig, aber erreichbar seien. Zudem bemerkte der Analyst, dass die Kapazität für attraktive Ausschüttungen weiterhin gegeben sei und sich die Bank zuversichtlich für die eigene Strategie geäußert hatte.

Doch sollten Anleger jetzt wirklich bei der Aktie der ING einsteigen?

Ist diese Aktie jetzt ein Kauf?

Betrachtet man das Narrativ, dass Banken in Zeiten sinkender Zinsen unattraktiver werden, so ist die ING intuitiv für die meisten Anleger kein Investment. Allerdings könnte die insbesondere auf Privatkunden fokussierte Bank tatsächlich in Zeiten niedriger Zinsen mehr Gewinne scheffeln. Ursache dafür ist ein Comeback von Kredit- und Investmentgeschäft, wenn die Kapitalkosten geringer ausfallen.

Daher erklärt sich auch der Optimismus der Analysten, die für die Aktie ein Kurspotenzial von im Schnitt 15 Prozent sehen. BÖRSE ONLINE ist sogar etwas optimistischer und sieht wie Berenberg 20 Prozent Kurspotenzial bis auf 19 Euro. Aktuell wird der Wert zum Kauf empfohlen.

