Diese günstige und stabile Aktie mit KGV 8,8 und einer Dividendenrendite von 4,8 Prozent hat kürzlich gute Quartalszahlen präsentiert. Ist das Papier jetzt ein klarer Kauf für Anleger?

Der Energiekonzern E.ON gehört nach Jahren des Umbruchs zu einer der attraktivsten DAX-Aktien überhaupt. Mit einem KGV von 8,8 und einer Dividendenrendite von 4,8 Prozent wird der konservative Energiekonzern von vielen Experten als Schnäppchen angesehen. Nun hat das Unternehmen überdies noch gute Quartalszahlen vorgelegt:

KGV 8,8, Dividendenrendite 4,8 Prozent und gute Quartalszahlen

Von Januar bis Ende September sei der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 27 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Versorger am Mittwoch mit. Der Konzern habe dabei von besseren Ergebnissen in beiden Geschäftsbereichen - dem Netzbetrieb und Kundenlösungen - profitiert. Für das Gesamtjahr weite E.ON seine Investitionen um 300 Millionen Euro auf 6,1 Milliarden Euro aus.

Durch die Weitergabe der gesunkenen Großhandelspreise und weiterer Effekte erwarte der Versorger bei den Kundenlösungen eine deutliche Belastung des Ergebnisses im vierten Quartal. Der Konzern bestätigte aber die Prognose, wonach im Gesamtjahr das bereinigte Ebitda insgesamt in der Bandbreite von 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro liegen soll.

Verbesserungen & Investitionen

E.ON habe von einer weiteren Stabilisierung des ernergiewirtschaftlichen Marktumfelds und des Preisniveaus an den Großhandelsmärkten profitiert, sagte Finanzchef Marc Spieker. Das Netzgeschäft habe sein Ergebnis um knapp 800 Millionen Euro auf 4,9 Milliarden Euro verbessert. Der Bereich Kundenlösungen, zu dem das Vertriebsgeschäft mit Strom und Gas gehört, habe sein Ergebnis um rund 1,6 Milliarden Euro auf drei Milliarden Euro erhöht. Der Vorjahreszeitzraum sei durch sehr hohe Preise an den Märkten stark belastet gewesen.

"Bei unseren Investitionen in die Energiewende machen wir weiter Tempo – in Deutschland und europaweit", kündigte Spieker an. E.ON sei bereit, auch in den kommenden Jahren seine Investitionen weiter auszubauen.

Ist diese Aktie ein klarer Kauf?

Damit präsentierte die Aktie von E.ON unter dem Strich wieder gute Ergebnisse und auch die vielfältigen Investitionen stimmen Anleger positiv für die Zukunft. Doch ist das Papier jetzt ein Kauf?

Von den rein fundamentalen Kennzahlen her, ist der DAX-Konzern mit einem KGV von 8,8 und einer Dividendenrendite von 4,8 Prozent ein echtes Schnäppchen, vor allem da die Erträge im wachsenden Bereich der Energienetze sehr stabil sind.

Charttechnisch lohnt sich für Anleger aber aktuell noch etwas abzuwarten. So führt die Aktie gerade einen Test der 200-Tage-Linie bei 11,15 Euro durch. Erst wenn dieser erfolgreich abgeschlossen ist, kann man hier den Einstieg wagen.

Übrigens: Börse Online empfiehlt den Titel ebenfalls zum Kauf mit einem Kursziel von 14 Euro.

Mit Material von Reuters

