Die beste Strategie für Gewinne an der Börse? Mit dieser Taktik vermehren Anleger ihr Geld mit Sicherheit und das ohne komplizierte Techniken oder viel Aufwand. Das müssen Sie zur Königsstrategie wissen.

An der Börse gibt es viele Strategien, mit denen Anleger hoffen reich werden zu können. Doch bei all diesen Plänen schwingt eine große Unsicherheit mit, denn es kann am Ende des Tages auch schiefgehen.

Doch mit der Königsstrategie haben Investoren Ihr Geld immer mit Sicherheit vermehrt und das ohne großen Aufwand.

Königsstrategie für Gewinne an der Börse

Konkret beinhaltet diese Vorgehensweise tatsächlich nur zwei Schritte. Schritt 1: Breit gestreut Aktien, Anleihen, Gold, Krypto etc. kaufen. Schritt 2: Nicht verkaufen und für immer halten. So hat diese Buy & Hold forever Strategie unter anderem Anleger wie Warren Buffett reich gemacht und erweist sich statistisch als der beste Weg Geld mit Sicherheit langfristig zu vermehren.

eToro Returns von Indizes nach Haltedauer

Ein wesentlicher Vorteil dieser Strategie ist es übrigens, dass Anleger hier nicht Gefahr laufen, die besten Handelstage zu verpassen. Denn dies kann tatsächlich schlimme Folgen für die eigene Rendite haben:

Visual Capitalist Auswirkung auf die Rendite bei Verpassen der besten Handelstage

Allerdings ist der Nachteil dieser Strategie, dass Investoren in Crashphasen und Korrekturen die Kursverluste voll mitnehmen. Das tut der Rendite zwar keinen Abbruch auf lange Sicht, belastet allerdings die Psyche.

So vermehren Sie Ihr Geld mit Sicherheit

Wenn Sie ebenfalls langfristig Ihr Geld mit Sicherheit vermehren und dabei der Königsstrategie für Erfolg an der Börse folgen wollen, dann kann sich ein Blick auf die folgenden ETFs lohnen. Mit diesen können Anleger einfach und unkompliziert Buy & Hold forever betreiben:

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (WKN: A1JX52)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (WKN: A40F93)

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF (WKN: WELT0B)

Lesen Sie auch:

Werden diese deutschen Knalleraktien bald zu Kursraketen?

Oder:

Aktienmärkte kurz vor Kursexplosion, erklärt Experte – DAS sollten Anleger jetzt kaufen