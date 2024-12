Die Bewertungen am Markt steigen momentan in schier unermessliche Höhen. Ein Faktor, der vielen Investoren Angst macht. Doch laut einer neuen Experteneinschätzung könnten diese Niveaus tatsächlich gerechtfertigt sein und Anleger begehen womöglich einen massiven Denkfehler.

Die Bewertungen am Aktienmarkt befinden sich aktuell definitiv nicht auf niedrigen Niveaus – im Gegenteil. Der Hype um KI hat KGVs, KBVs etc. auf historisch hohe Niveaus anwachsen lassen. Ein Umstand, der vielen Investoren Sorgen macht – immerhin droht bei einer Korrektur dieser Bepreisungen im Zweifelsfall ein Zusammenbruch der Kurse an den Märkten.

Doch kürzlich hat ein eigentlich negativ gestimmter Experte eine steile These über die Börse veröffentlicht, die diese Angst als Denkfehler enttarnen könnte.

Experte mit steiler These für die Börse

So schrieb der Ökonom und langjährige Börsenbär David Rosenberg: „Es ist höchste Zeit für mich, damit aufzuhören, über all die Gründe zu dozieren, warum der US-Aktienmarkt so irrsinnig überbewertet ist, und über all die Gründe, pessimistisch zu sein, die auf all den Variablen beruhen, auf die ich mich in der Vergangenheit verlassen habe.“

So verwendete Rosenberg in den vergangenen Jahren häufig historische Bewertungsniveaus, um zu zeigen, dass sich der Aktienmarkt auf historisch überbewerteten Pegeln befindet. Dennoch sind die Kurse seitdem weiter gestiegen, und der Experte argumentiert nun, dass das Gewinnpotenzial von KI diese hohe Bepreisung rechtfertigen könnte.

„Anleger blicken offensichtlich über den Zeitraum von einem Jahr hinaus und berücksichtigen dabei eine ganze Reihe von Indikatoren und Entwicklungen. Daher ist die klassische Art, wie wir Bewertungen betrachten, heute möglicherweise nicht mehr angemessen“, schrieb er.

Massive Bewertung bei Aktien gerechtfertigt?

Also ist die überhöhte Bewertung bei Aktien nun tatsächlich doch gerechtfertigt? Die Antwort: Es kann sein, muss aber nicht. Das Umfallen der negativen Stimmen am Markt und die Argumentation nach dem Motto “This time is different” ist eher ein Warnsignal als eines für weiter steigende Kurse.

Dementsprechend sollten Investoren nicht zu optimistisch sein, was die aktuelle Botschaft von Rosenberg angeht. Denn tatsächlich gibt es aktuell einige Risiken am Aktienmarkt, auch solche, die kaum Beachtung finden. Werfen Sie dazu einen Blick auf den folgenden Artikel: Experte warnt vor “Mutter aller Blasen” – Kommt bald der Mega-Crash?

Ebenfalls interessant:

Aufgepasst: Werden Gold, Silber und diese Aktien zur großen Überraschung im Jahr 2025?