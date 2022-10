Heute um 19.00 Uhr geht es für unsere Börsenprofis von BÖRSE ONLINE, DER AKTIONÄR und maydornreport in die zweite Runde beim Depot Champ 2022.

Nachdem in der Depot Champ Sendung vergangenen Donnerstag auf DER AKTIONÄR TV und Youtube die ersten Live-Trades getätigt wurden, zeichnet sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lars Winter (Chefredaktion BÖRSE ONLINE) und Martin Weiß (Chefredaktion DER AKTIONÄR) ab. Und nur knapp dahinter folgt bereits Alfred Maydorn (maydornreport).

Es ist derzeit also extrem spannend. Alle drei verfolgen mit Ihren Trades eine andere Strategie auf dem Weg zum Depot Champ 2022. Doch keiner der Experten konnte sich bisher entscheidend absetzen. Heute geht es in die nächste Runde. Welche Trades werden die Börsenprofis heute tätigen? Wird gar einer seine Wildcard in Form eines Derivates oder Optionsscheins ziehen?

Die Antworten erhalten Sie heute ab 19:00 Uhr live auf DER AKTIONÄR TV oder Youtube. Dort nehmen unsere Experten dann auch noch einmal ausführlich Stellung zu Ihren bisherigen Trades.

