Steht bei diesen beiden Aktien demnächst eine Rallye an? Die Bank of America sagt ja und hält sogar ein Upside-Potenzial von bis zu 160 Prozent bei einem Wertpapier für möglich.

Wenn die Analysten der Bank of America bei Aktien von dreistelligen Kurspotenzialen sprechen, dann sollten Anleger aufmerksam werden. Vor allem, wenn der Bankriese nicht die einzige Instanz ist, die bei diesen Aktien eine Rallye 2024 für möglich hält. Ist der Optimismus begründet?

Neue Behandlungsmöglichkeiten für Augen wecken Kursfantasien

Das Pharma-Unternehmen Ocular Therapeutix hat sich auf die Entwicklung neuer Behandlungen für Erkrankungen der Augen spezialisiert. Die Behandlungsansätze basieren hierbei auf der firmeneigenen Hydrogel-Formulierung "Elutyx", die Wirkstoffe ohne Injektionen oder Augentropfen am Auge anwendbar macht. Ocular verfügt dabei sowohl über bereits am Markt zugelassene Produkte als auch Medikamente, die sich in den letzten Phasen von klinischen Studien befinden. Besonders der Fokus auf Mittel gegen die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) haben dabei die Aufmerksamkeit der Bank of America-Analysten auf sich gezogen. Sie setzten zuletzt ein Kursziel von 15 US-Dollar fest, was einem Kurswachstum von 164 Prozent in den nächsten zwölf Monaten entsprechen würde. Aber auch weitere Analysten an der Wall Street sind nicht unbedingt weniger optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel, das auf fünf positiven Bewertungen basiert, liegt bei 136 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von etwa 5,68 US-Dollar.

Wird Triumph zum Triumph?

Für die zweite mögliche Rallye einer Aktie wechseln wir in die Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Triumph Group ist ein Unternehmen, das Komponenten für Flugzeuge und andere Maschinen entwirft, konstruiert und repariert. Dabei arbeitet das Unternehmen an Passagierflugzeugen genauso wie an Transporthubschraubern der Armee. Im Februar konnte der Konzern einen Vertrag mit einer Fluggesellschaft aus dem asiatisch-pazifischen Raum über fünf Jahre schließen, der die Wartung und Überholung von Triebwerken für Boeing-Flugzeuge umfasst. Zusätzlich wurde ein Vertrag mit der US-Armee geschlossen, der zwischen 2024 bis 2028 die Umrüstung zahlreicher Triebwerke beispielsweise an Transporthubschraubern vorsieht. Für die Bank of America sind das alles gute Neuigkeiten und sie rät zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 21 US-Dollar, was einem Upside von 40 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht. Das durchschnittliche Kursziel an der Wall Street liegt mit 20,75 US-Dollar und einem damit verbundenen möglichen Kurswachstum von 38 Prozent nur knapp darunter.

Beiden Aktien könnte demnächst also eine Rally bevorstehen. Die Analysten sind zumindest schon überzeugt.

