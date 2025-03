Die letzten Monate glichen einer echten Achterbahnfahrt – volatile Märkte und ständige Aufs und Abs forderten selbst erfahrene Anleger heraus. Doch während kurzfristige Schwankungen viele verunsichern, wissen die Profis: Der Blick nach vorn und das Nutzen von Chancen sind der Schlüssel zum Erfolg. Hier setzt das Xtrem-Depot an.

Die Börsenexperten und Technischen Analysten Stefan Sommer und Timo Nützel setzen in ihrem Börsendienst Xtrem-Depot auf eine innovative 3-Phasen-Strategie, die das Potenzial von Optionsscheinen optimal ausschöpft. Dabei erstellen Sie ein Depot mit bis zu 10 Optionsscheinen mit radikaler Hebel-Power – ein entscheidender Faktor, um exponentielle Kursgewinne zu erzielen. Ein eindrucksvolles Beispiel: Ein Call auf Cloudflare lieferte innerhalb von nur 12 Tagen eine Rendite von +192 Prozent, während die Aktie selbst in diesem Zeitraum lediglich um 35 Prozent zulegte.

Top-Performer, die überzeugen

Doch Cloudflare war nur der Anfang. Im Xtrem-Depot wurden in der letzten Runde weitere beeindruckende Gewinne realisiert:

• Fiserv: +159 Prozent

• Tesla: +60 Prozent

• Gilead: +53 Prozent

Der Clou der Strategie: Sobald ein Optionsschein deutlich im Gewinn liegt, wird er gegen ein noch stärker gehebeltes Produkt getauscht – so sichern Sie sich den maximalen Gewinn aus jeder Bewegung des Marktes. Dieses „Rollen“ der Optionsscheine erfordert präzises Timing und fundierte Expertise – Aufgaben, die die beiden Experten mit Bravour für Sie übernehmen.

Einfacher Einstieg – auch mit moderatem Kapitaleinsatz

Das Besondere am Xtrem-Depot: Sie müssen nicht mit einem großen Vermögen starten, um von dieser Strategie zu profitieren. Bereits mit einem moderaten Kapitaleinsatz von 5.000 Euro können Sie in die geballte Hebel-Power der Experten investieren und so Ihre Gewinnchancen deutlich steigern. Das ermöglicht es Anlegern, auch mit überschaubaren Mitteln aktiv und erfolgsorientiert an der Börse zu agieren.

Alle Trades und Transaktionen werden transparent für Sie umgesetzt: Über die DER-AKTIONÄR-App erhalten Sie jede Bewegung im Depot direkt per Push-Benachrichtigung auf Ihr Telefon und darüber hinaus per E-Mail in Ihr Postfach. So bleiben Sie stets auf dem Laufenden und können sich entspannt zurücklehnen, während die Experten für Sie das optimale Timing abwägen.

Der Countdown läuft – Start der nächsten Runde

Bereiten Sie sich auf die nächste Runde des Xtrem-Depots vor: Am 18. März 2025 startet eine neue siebenmonatige Phase voller eXtremer Chancen. Sichern Sie sich noch bis zum 17. März 2025 Ihren Platz und erleben Sie, wie Stefan Sommer und Timo Nützel alles daran setzen, Gewinne von 100 Prozent und mehr für Sie zu erzielen.

Teilnahme sichern

Nutzen Sie diese einmalige Chance und profitieren Sie von der geballten Expertise und Hebel-Power des Xtrem-Depots. Starten Sie jetzt und lassen Sie sich in neue Gewinnhöhen katapultieren – Ihr Weg zu maximalen Renditen beginnt genau hier!