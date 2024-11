Es ist immer spannend, wenn Superanleger wie Warren Buffett oder Hedgefondsmanager wie Bill Ackman zeigen, welche Aktien sie gekauft oder verkauft haben. Für Anleger lohnt es sich, den Entscheidungen der Profis zu folgen.



Starinvestor Warren Buffett ist bekannt für seine Vorliebe für Fast Food. Zum Frühstück gönnt er sich nach eigenen Angaben bei McDonald’s täglich zwei Wurstpastetchen, dazu Wurst, Ei und Käse oder alternativ Speck, Ei und Käse – und natürlich eine Coca-Cola. Neu auf seinem Speiseplan scheint jedoch die Pizzakette Domino’s Pizza zu stehen: Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat für rund 550 Millionen US-Dollar Aktien des Unternehmens in ihr Portfolio aufgenommen.

Wenn Buffett in Unternehmen investiert, hat das oft einen starken Einfluss auf die Aktienkurse, da viele seiner Anhänger und zahlreiche professionelle Investoren seine Entscheidungen nachahmen. Nachdem Berkshire vor 2 Wochen den Kauf von Domino’s bekannt gab, stieg der Kurs der Aktie kurzfristig um 5,5 %. Ob die Pizzakette Buffett jedoch langfristig „schmeckt“, bleibt abzuwarten.

Trotzdem lohnt es sich oft, auf die Aktienauswahl von Großinvestoren wie Buffett zu setzen. Allein Berkshire Hathaway hat in den vergangenen 12 Monaten rund 34 % an Wert zugelegt – deutlich mehr als der US-Bluechip-Index Dow Jones oder der MSCI World Index, die jeweils nur ein Plus von etwa 24 % verzeichnen konnten.

Einmal im Quartal veröffentlichen rund 250 der größten Hedgefonds, Banken und Investoren ihre Aktienbestände in sogenannten 13F-Filings. Diese Berichte bieten wertvolle Einblicke in die bevorzugten Aktien und Optionen der großen Finanzakteure und sind eine wahre Goldmine für alle, die wissen wollen, auf welche Unternehmen die größten Investoren setzen. Doch wer soll bei den 16.500 Titeln den Überblick behalten und die Zeit haben, diese zu analysieren?



Und genau hier kommen die Experten Golo T. Kirchhoff und Steffen Härtlein ins Spiel!

Golo T. Kirchhoff, ein anerkannter Profi für Technische Analyse sowie Steffen Härtlein, ein führender Spezialist für künstliche Intelligenz und Datenanalyse, haben es sich zur Aufgabe gemacht, die 13F-Filings gründlich zu durchforsten und die 50 vielversprechendsten Aktien zu identifizieren. Dabei bereiten sie die wichtigsten Informationen präzise und verständlich auf, damit Sie keine Chance verpassen.

