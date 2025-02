Luxus scheint auf den ersten Blick nur was für die Reichen zu sein. Doch Luxus kann man nicht nur genießen, er kann auch viel Geld bringen. Anleger können an Luxusmarken mitverdienen, wenn man weiß, wie.



Das Luxuskonglomerat LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ist bekannt für seine Vielzahl hochkarätiger Marken und hat sich durch die Expansion in den ostasiatischen Markt beachtliche Gewinne sichern können. Trotz einer jüngsten Schwächephase auf dem Markt, die vor allem durch das gedämpfte Wachstum in China bedingt war, zeigen sich Analysten für die zweite Jahreshälfte optimistisch.



Ein weiteres Zeichen für die ungebrochene Bedeutung des Unternehmens ist die verstärkte Partnerschaft mit der Formel 1. Ab dem 16. März wird Louis Vuitton erstmals als Titelsponsor bei den Rennstrecken der Formel 1 auftreten – ein markanter Schritt für die Marke. Zu den Highlights dieser Zusammenarbeit gehören exklusive, für jedes Rennen individuell gestaltete „Trophy Trunks“, die bei den Siegerehrungen zum Einsatz kommen. Formel-1-CEO Stefano Domenicali und Louis-Vuitton-CEO Pietro Beccari betonen dabei die gemeinsame Leidenschaft für Innovation und Exzellenz.

Parallel dazu hat die kanadische Bank RBC das Kursziel für LVMH von 700 auf 780 Euro angehoben und die Aktie mit „Outperform“ eingestuft. Ende Januar erklärte Analyst Piral Dadhania, dass die leichte Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2025 zu einer moderaten Erhöhung seiner Erlösprognose geführt habe. Aufgrund der Größenvorteile, der starken Markenpositionierung und einer konstanten Erfolgsbilanz bleibt LVMH eine der bevorzugten Investmentideen im Luxusgütersektor.



Luxusgüter haben ihren festen Platz am Markt und das selbst in schwierigen Zeiten, da sie als Statussymbole tief in der menschlichen Natur verwurzelt sind. Nicht jeder Anleger erkennt vielleicht den langfristigen Wert dieser Marken, besonders im Vergleich zu alltäglicheren Verbrauchsgütern. Doch die historische Resilienz und das starke Ansehen von LVMH sprechen für sich.



Um Investoren den Zugang zu den verschiedenen Segmenten des Luxusmarktes zu erleichtern, hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE den Megatrend Luxus per Index investierbar gemacht. Der BÖRSE ONLINE Luxus Index umfasst 20 vielversprechende Aktien aus verschiedenen Luxussegmenten und ermöglicht es Anlegern, gezielt in diese wachstumsstarke Branche zu investieren.

Neben führenden Marken aus der Kategorie „Accessoires“ wie LVMH und Hermès sind auch Unternehmen aus den Bereichen „Mobility“ (z. B. Ferrari), „Bekleidung“ (wie Steve Madden) und „Beauty“ (z. B. ELF Beauty) vertreten. Durch regelmäßige Re-Allokationen filtert der Index kontinuierlich die besten Aktien aus den vier Luxusbereichen, ordnet sie nach Marktkapitalisierung und Verschuldungsgrad und sorgt so dafür, dass Anleger immer auf die aussichtsreichsten Luxuswerte setzen.



Das Zertifikat mit der WKN DA0ABX bildet den Kursverlauf des Index nahezu eins zu eins ab. Für mehr Risiko stehen entsprechende Hebelzertifikate zur Verfügung.



