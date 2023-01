Der deutsche Leitindex Dax startet heute in den ersten Börsentag des neuen Jahres 2023. Laut Experten soll dieser heute aber eher niedriger starten.

Der deutsche Leitindex wird zu Beginn des neuen Börsenjahres 2023 laut Berechnungen von Banken und Brokern wohl niedriger starten. Am Freitag, den letzten Handelstag des Jahres 2022 schloss er 1,1 Prozent tiefer bei 13.923,59 Punkten. Damit büßte der Dax im Gesamtjahr rund 12,3 Prozent ein.

Auch für 2023 bleiben die Sorgen aufgrund des unsicheren makroökonomischen Umfelds groß. Hauptgrund: Die Geldpolitik der Zentralbanken, die ihre Zinsen weiter erhöhen, um die Inflation zu senken. Das birgt allerdings ein hohes Risiko einer Rezession. "Der Dax nimmt zwei schwere Hypotheken aus dem alten Börsenjahr mit ins neue Börsenjahr", so Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Einerseits sind die Zinsen gegen Jahresende stark gestiegen. Zudem sind die an Silvester veröffentlichten chinesischen Einkaufsmanagerindizes für China unerwartet deutlich zurückgegangen. "Und wenn ein so wichtiger deutscher Handelspartner leidet, dann leiden immer auch die deutschen Unternehmen."

Am heutigen Montag stehen die Dezember-Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in Deutschland und der Euro-Zone im Fokus. Laut Experten sollten sie sich bei 47,4 beziehungsweise 47,8 Prozent stabil halten. Außerdem veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine Schnellschätzung über die Zahl der Erwerbstätigen in der Bundesrepublik von 2022.

Mit Material von rtr