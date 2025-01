Künstliche Intelligenz revolutioniert die Maschinen. Das treibt den Markt der Automatisierung nicht nur in der Industrie. Roboter könnten bald schon in unseren Alltag vordringen. Wer davon profitiert.

Wie von Geisterhand gesteuert gleitet der Traktor über das Feld. Von Ferne wirkt er wie ein normales landwirtschaftliches Fahrzeug, dem lediglich das Führerhaus fehlt. Während er die Reihen mit Petersilie in aller Ruhe abfährt, hacken automatisiert arbeitende Scherblätter ab, was nicht auf den Acker gehört. Die mit künstlicher Intelligenz (KI) gefütterte Maschine erkennt den Unterschied zwischen Nutzpflanze und Unkraut.

Entwickelt wurde sie vom schwäbischen Start-up Farming Revolution, das dafür vor wenigen Wochen den Gründerpreis der Staatsbank KfW abräumte. Der Hintergrund: Biobauern finden häufig keine Mitarbeiter mehr, die das aufwendige Unkrautjäten per Hand durchführen. Jetzt können sie die Arbeit per App vom Sofa aus steuern – genau wie konventionelle Landwirte, die durch den Roboter teure und oft unwirksame Pflanzenschutzmittel ersetzen wollen. Alles in allem rentiere sich die niedrige sechsstellige Investition für den Hackroboter nach einem bis fünf Jahren, rechnet das junge Unternehmen vor. Und so wundert es nicht, dass sich die Auftragsbücher für den Farming GT kontinuierlich füllen.

Teslas humanoide Roboter

Dass die künstliche Intelligenz der Automatisierung neue Möglichkeiten eröffnet, zeigt sich auch bei Tesla. Der Multimilliardär und Chef des E-Auto-Pioniers, Elon Musk, will zu den Ersten gehören, der menschenähnliche Roboter auf den Markt bringt. Neben der Elektromobilität und der regenerativen Stromerzeugung sollen KI, Robotik und Automatisation das Unternehmen in eine neue Zeit führen. Im neuen Jahr sollen erste Roboter in Teslas Fabriken mithelfen. Musk prognostiziert, dass das neue Geschäft weit größer werde als Autos und Energie. An der Börse rechnet der Unternehmer mit einer Vervielfachung des Werts.

Robotikmarkt vor Expansion

Intelligent oder nicht: Der Robotikmarkt steht im Ganzen vor kräftiger Expansion. So erwartet Market Research Futures einen jährlichen Zuwachs von mehr als 18 Prozent. Das Marktvolumen werde sich demnach von aktuell rund 75 Milliarden Dollar bis 2032 auf gut 285 Milliarden Dollar vervielfachen. Gesundheit, Industrieroboter und KI seien die drei Treiber dafür, so die Analysten. Dabei spielt vor allem in den USA die Musik. In Japan sind Roboter vor dem Hintergrund der alternden Gesellschaft auf dem Vormarsch. Deutschland war und ist insbesondere in der Entwicklung stark.

