Diese bekannte Aktie aus dem MDAX ist am Mittwoch nach extrem negativen Nachrichten um satte 20 Prozent im Kurs eingebrochen. Doch was tun nach der Hiobsbotschaft? So sollten Anleger jetzt reagieren.

Am Mittwoch hat der Sportartikelkonzern Puma aus dem MDAX seine Quartalszahlen vorgelegt. Diese fielen so deutlich unter den Erwartungen der Börse aus, dass das Papier um 20 Prozent absackte.

MDAX-Aktie bricht -20% nach extrem negativen Nachrichten ein

So leidet das Unternehmen unter Handelsspannungen und schwachen Wechselkursen und blickte dementsprechend vorsichtig auf das laufende Geschäftsjahr. Zwar soll der Umsatz im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen, doch das EBIT dürfte nach 622 Millionen Euro im Vorjahr auf 520 bis 600 Millionen Euro zurückgehen.

Schon der Jahresstart soll durch schwache Geschäfte in den USA und China nicht rosig ausgefallen sein. Puma rechnet hier mit einem Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr.

Die Reaktion der Analysten auf diese Zahlen fiel im Anschluss enorm negativ aus. Oddo BHF halbierte etwa das Kursziel für die Aktie von 50 Euro auf 25 Euro und sprach von enorm negativen Nachrichten. Die Bank of America reduzierte den fairen Wert für den MDAX-Konzern an der Börse sogar auf 20 Euro je Anteilsschein.

Das sollten Anleger nach dem Abverkauf tun

Doch nach diesen schlechten Nachrichten und negativen Reaktionen stellt sich für Anleger die Frage: Was tun mit den Papieren des MDAX-Konzerns?

Grundsätzlich bietet es sich aktuell an, angesichts des negativen Momentum und der gemeldeten Hiobsbotschaft bei der Aktie zunächst an der Seitenlinie zu bleiben, bis ein Boden gefunden werden konnte. Denn heute notiert das Papier auf dem tiefsten Stand seit neun Jahren und könnte noch weiter fallen.

Auch BÖRSE ONLINE hält aktuell keine Kaufempfehlung mehr für das Papier, nachdem der Stopp-Kurs von 25 Euro heute erreicht worden ist.

