Auf der Suche nach Verdoppler-Aktien spielen sich gerade zwei Wachstums-Titel in den Vordergrund, die in den nächsten fünf Jahren ordentlich an Wert zulegen dürften. Ist der Zeitpunkt zum Einstieg für Anleger jetzt günstig?

Aktien, die ihren Wert möglicherweise schon bald verdoppeln könnten, sind für Anleger ein Traum. Leicht zu finden sind solche Titel aber nicht. Dennoch könnte diesen zwei wachstumsstarken Aktien genau das bald gelingen. Zudem ist eins der Papiere momentan auch noch ein echtes Schnäppchen.

E.l.f. Beauty wirbelt Markt auf

In den letzten drei Jahren ist die Aktie von E.l.f. Beauty um sagenhafte 424 Prozent gestiegen und ist damit einer der momentan am schnellsten wachsenden Verbrauchermarken. Im letzten Quartal stieg der Umsatz des Konzerns um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. E.l.f. Cosmetics ist mittlerweile in Amerika die zweitgrößte Marke in ihrem Sektor.

Und auch außerhalb der USA gewinnt E.l.f. Beauty mit seinen Kosmetikprodukten Marktanteile. In Großbritannien stieg man vom achten auf den vierten Platz auf. In Kanada liegt man in Sachen Bekanntheitsgrad mittlerweile ebenfalls auf dem vierten Platz und verbesserte sich um zwei Positionen. Kunden schätzen an den Produkten zur Hautpflege vor allem die scheinbar hohe Qualität zu erschwinglichen Preisen. In der 100 Milliarden US-Dollar schweren Schönheitsindustrie ist das kein schlechtes Standing.

Mit einem KGV von etwa 44 ist die Aktie im Bereich der wachsenden Konsumgüterhersteller noch fair bewertet. Dank des internationalen Expansionspotenzials und dem von Experten erwarteten hohen Gewinnwachstum könnte sich die Aktie nach Meinung von Experten in den nächsten fünf Jahren locker verdoppeln.

Lululemon Athletica so günstig wie seit Jahren nicht

Die Aktie des Sportbekleidungsunternehmens Lululemon Athletica hat im Vergleich zu E.l.f. Beauty einen schwereren Stand. Ein sich verlangsamendes Wachstum hat die Aktie seit Jahresanfang um 50 Prozent einknicken lassen. Dadurch legt das KGV aber auch so niedrig wie seit Jahren nicht mehr und es gibt Gründe, dass das Wertpapier für Anleger gerade ein echtes Schnäppchen ist.

Das Unternehmen vermeldete im letzten Quartal ein solides Umsatzwachstum von zehn Prozent. Der Umsatz im internationalen Raum stieg sogar um 35 Prozent. Im letzten Jahr machten die Erlöse in diesem Bereich 21 Prozent der Geschäfte aus, perspektivisch soll dieser Anteil auf 50 Prozent steigen. Zudem dürfte Anleger der Umstand interessant sein, dass Lululemon mit mehreren Jahrzehnten Erfahrung am Markt eine etablierte Marke ist, die aber noch klein genug ist, um schnell zu wachsen. Die Aktie hat daher viel Potenzial, um sich in den kommenden fünf Jahren zu verdoppeln.

Lesen Sie auch: Trading-Chance? Analysten sehen bei diesen Aktien Upside dank Charttechnik

Oder: Mehr als 20% Upside: Diese DAX-Aktien könnten Ihnen laut Wall Street bald satte Gewinne liefern