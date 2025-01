An der Börse herrscht aktuell Unsicherheit, wie es in den kommenden zwölf Monaten weitergehen soll. Wie geht es weiter? Kommt ein Abverkauf oder doch die Megarallye? Das sagen jetzt Experten für 2025 voraus.

Das Jahr 2024 ist zu Ende und das neue steht bereits in den Startlöchern. Daher stellt sich für Anleger die Frage: Wie wird es 2025 an der Börse weitergehen? Können die Kurssteigerungen des Vorjahres um über 20 Prozent im S&P500 wiederholt und womöglich sogar noch übertroffen werden?

Oder kommt es ganz anders, wie man es beispielsweise nach dem Jahreswechsel von 2021 auf 2022 gesehen hat (auf den großen Boom folgte der Bärenmarkt)? Das sagen jetzt die Experten und Analysten für das kommende Börsenjahr voraus:

Analysten selten besonders treffsicher

Wenn Anleger wissen wollen, wie es im kommenden Börsenjahr weitergeht, dann wird besonders gern ein Blick auf die Jahresendziele der Analysten geworfen. Denn hier packen die Profis auf Basis von Daten und Erfahrungen die Glaskugel für das kommende Jahr aus.

Euro am Sonntag Treffsicherheit der Analysten S&P500

Doch schaut man in den Rückspiegel und analysiert die Historie der beliebten Metrik, zeigt sich: Allzu treffsicher sind viele große Adressen an der WallStreet nicht. Einzig das etwas kleinere Analystenhaus Fundstrat mit seinem Strategen Tom Lee lag in der Vergangenheit erstaunlich oft richtig, was allerdings auch den stark steigenden Märkten und Lees häufig enorm bullischen Prognosen zuzuschreiben ist.

Das sagen die Experten jetzt für die Börse voraus

Schaut man nun in diesem Jahr auf die Kursziele der ausgewählten Analystenhäuser und Investmentbanken für 2025, so zeigt sich allgemein eine bullische Stimmung unter den Experten. Die Kurspotenziale reichen dabei von etwa neun Prozent bei der Schätzung der UBS bis hin zu 19 Prozent bei der Prognose der Deutschen Bank.

Euro am Sonntag Kursziele Analysten S&P500 2025

Das sonst so bullische Analystenhaus Fundstrat liegt dagegen mit seiner Erwartung überraschend im Mittelfeld. Laut dem Strategen Tom Lee dürfte der S&P500 zwar die Marke von 7.000 Punkten unterjährig erreichen, anschließend aber bis Jahresende auf 6.600 Punkte korrigieren.

