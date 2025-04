Die Nachfrage nach LNG steigt rasant – nicht nur in Asien, sondern auch in Industrieländern wie Deutschland. Zwei große Akteure, Air Liquide und Linde, dominieren den Markt und sind Mitglied im 18 Werte umfassenden BÖRSE ONLINE Flüssiggas Index. Der Index erreichte jüngst ein neues Allzeithoch und bietet Anlegern die Möglichkeit breit gestreut in diese wachsende Branche zu investieren.



Dass Erdgas nicht nur als Energieträger in privaten Haushalten, sondern auch für Wirtschaft und Industrie unverzichtbar ist, wurde vielen hierzulande erst bewusst, als Russlands Despot Wladimir Putin begann, Deutschland den Gashahn zuzudrehen. Die einzig schnell verfügbare Alternative zu russischem Erdgas aus der Pipeline ist Flüssiggas, kurz LNG (Liquefied Natural Gas), da dieser Rohstoff auch per Schiff oder Bahn transportiert werden kann.



Doch auch unabhängig von der aktuellen geopolitischen Lage ist Flüssiggas ein Megatrend. Denn weltweit benötigt nicht nur die chemische Industrie diesen Rohstoff zur Herstellung verschiedenster Produkte. Viele Länder sind aufgrund ihrer geografischen Lage ebenfalls auf verflüssigtes Erdgas angewiesen. Besonders in den Schwellenländern Asiens hat sich bereits seit Jahren ein riesiger Wachstumsmarkt für LNG entwickelt. Gleichzeitig haben Industrieländer wie Deutschland noch erheblichen Nachholbedarf in Sachen LNG-Technologie. Eine Chance eben in diese Branche zu Investieren noch bevor der Rückstand aufgeholt wurde.



Air Liquide jagt Linde



Ein Unternehmen, das lange hinter den großen Playern der Branche zurücklag, könnte nun selbst zu einem führenden Akteur aufsteigen. Die Rede ist von Air Liquide, das eine beeindruckende Entwicklung vollzogen hat. Vergleicht man die Kursentwicklung von Air Liquide mit der des Konkurrenten Linde, zeigte sich in der Vergangenheit meist ein Renditevorteil für Linde. Ein Blick auf den Drei-Jahres-Chart offenbart jedoch eine bemerkenswerte Entwicklung: Anfang des Jahres lag Linde noch rund 30 Prozentpunkte vor Air Liquide. Inzwischen ist dieser Vorsprung auf nur noch 13 Prozentpunkte geschrumpft.



Air Liquide verdankt diese positive Entwicklung einer erfolgreichen Margenstrategie und umfassenden Effizienzmaßnahmen. Ein umfassendes Restrukturierungs- und Kostensenkungsprogramm hat die Profitabilität weiter gesteigert, wobei das Unternehmen Einsparungen von 497 Millionen Euro erzielte – deutlich mehr als die anvisierten 400 Millionen Euro.

Aber auch Linde hat sich nach einer schwächeren Phase erholen können und verzeichnete kürzlich einen Anstieg von mehr als 8 Prozent. Zwar ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,3 nicht mehr besonders günstig, und die Dividendenrendite von 1,30 Prozent ist eher bescheiden, doch die Linde-Aktie befindet sich wieder im Aufwärtstrend. Langfristige Anleger können bei dieser Aktie weiterhin von einem stabilen Kurswachstum profitieren.



Somit stehen der Flüssiggasbranche nun zwei große Akteure im Mittelpunkt, und auch die Branche insgesamt zeigt eine positive Entwicklung. Laut einem Bericht von Shell wird erwartet, dass die Nachfrage nach LNG bis 2040 um rund 60 Prozent steigen wird. Um Anlegern die Möglichkeit zu geben, bequem und breit gestreut in dieses Zukunftsthema zu investieren, hat BÖRSE ONLINE den Flüssiggas-Index konzipiert. Dieser Index umfasst neben den beiden Branchenriesen Air Liquide und Linde auch Unternehmen wie Shell, Cheniere Energy und Técnicas Reunidas. Insgesamt enthält der Index 18 Unternehmen aus der Flüssiggasbranche und bietet damit ein breites Spektrum an verschiedenen Akteuren. Und das mit vollem Erfolg: Der Index konnte bisher zweistellig zulegen.



Um die Entwicklungen in dieser zukunftsträchtigen Branche nicht zu verpassen, sollten Sie jetzt in den Index einsteigen – ganz bequem über die WKN DA0ABT. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um an der positiven Entwicklung der LNG-Industrie teilzuhaben und sich eine nachhaltige Anlagemöglichkeit zu sichern.



