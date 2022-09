In den Gassen schreit man Rezession, Hyperinflation, Wutwinter, Gasmangel und vieles mehr. An der Börse hingegen wird mancher Tag zum Vergessen und viele Aktien werten massiv ab. Doch sind das vielleicht jetzt Einstiegschancen, um nach der Krise so richtig zu profitieren? Von Johann Werther

Antizyklisches Investieren

In Zeiten, wenn alles fällt, sollten besonders antizyklische Investoren jeden frei werdenden Euro darauf, verwenden noch mal richtig nachzukaufen und die eigenen Positionen zu verbilligen. Oder um es mit der Börsenlegende Warren Buffett zu sagen: “Be greedy when others are fearfull”. Denn nur in Zeiten wie diesen ist es tatsächlich möglich, um beim Orakel von Omaha zu bleiben, den Dollar für 60 Cent zu kaufen.

Deswegen sollten Investoren diese Krise mit Rezession nur als vorübergehendes Phänomen betrachten und schon mal einen Blick über den Tellerrand hinaus werfen. Denn es gibt schon einige Branchen und Themen, die sich in einer neuen Bullenphase als Megatrend herausstellen können. Deswegen schauen wir uns immer dienstags die potenziellen Megatrends im nächsten Bull-Run an.

Megatrend “Cyber-Security”

Schon während der Post-Corona-Rallye war der Trend digitale Sicherheit ein Dauerbrenner an den Börsen und führte zu hohen Bewertungen. Allerdings ist das Thema noch lange nicht abgehakt. Immerhin waren allein in Deutschland schon zwei Drittel aller Unternehmen von Cyber-Attacken betroffen. Dass dies allerdings in regulären staatlichen Statistiken, wie jenen des Bundeskriminalamtes auftaucht, hat den Grund, dass diese Übergriffe leider oftmals erfolgreich sind und hohe Schweigegelder gezahlt werden müssen.

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Prozesse werden Unternehmen also hier deutlich vulnerabler und müssen sich neu aufstellen. Inzwischen braucht es nämlich kaum noch den Wachmann mit Hund vor der Tür, sondern denjenigen in der eigenen Cloud und auf den Servern.

Auch die Börse hat diesen Trend erkannt und der iShares Digital Security ETF legte von seiner Auflage im Jahr 2018 bis hin zum All-Time-High im vergangenen Jahr mehr als 85 Prozent an Wert zu. Aber gerade jetzt sind die Aktien und Unternehmen als Tech-Companys unter Druck geraten. Ein Grund mehr also, sich diese Schnäppchenpreise mal genauer anzuschauen.

Mit dieser Aktie können sie profitieren

Wer also lieber auf einzelne Werte, statt auf einen ETF setzt, der kann sich einmal die amerikanische Cloudflare anschauen. Das 2010 gegründete Unternehmen aus San Francisco ist ein globaler Anbieter von Cloud-Services und hier vorwiegend von Sicherheitssoftware. Da das Unternehmen bisher unprofitabel gearbeitet hat, ist auch die Abstrafung an der Börse zu erklären. Vom Hoch bei 196 Euro ging es deutlich und schnell runter bis hin zum jetzigen Stand bei etwa 60 Euro. Trotz dieser schlechten Nachrichten wird das Unternehmen in diesem Jahr die Profitabilität erreichen und dürfte auch weiterhin vom Trend der Cybersecurity profitieren.

Ähnlich sehen das die Analysten, welche der Aktie ein Kurspotenzial von mehr als 50 Prozent einräumen. Wer allerdings jetzt einsteigen will, sollte nicht verfrüht sein ganzes Pulver verschießen, sondern in einigen Tranchen aufgeteilt jede weitere Kursbewegung nach unten Nachkaufen.