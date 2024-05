Gehen diese beiden Aktien demnächst durch die Decke? Die Analysten von Oppenheimer scheinen überzeugt davon und verteilen enorm hohe Kursziele. Das sollten Anleger wissen.

Wüsste man nur immer, welche Aktien als nächstes durch die Decke gehen. Leider ist das selten der Fall. Man kann sich aber durchaus anschauen, auf welche Aktien Top-Analysten setzen - zum Beispiel die Experten von Oppenheimer. Die sagen bei zwei Aktien nämlich jetzt eine Mega-Rallye voraus. Um welche Papiere geht es genau?

Avalo Therapeuitics

Biotech-Aktien sind für Kurssprünge immer zu haben, so wohl auch das Papier von Avalo Therapeutics. Das Unternehmen selbst ist spezialisiert auf die Behandlung von Erkrankungen des Immunsystems und hat derzeit gleich mehrere Wirkstoffe in der Pipeline, die bei einer Vielzahl von Autoimmun- oder Entzündungskrankheiten helfen sollen.

Gerade in diesem Bereich gibt es für Unternehmen viel zu holen, da der medizinische Bedarf in diesem Sektor noch nicht annähernd gedeckt ist. Oppenheimer sieht daher in dem Papier viel Potenzial und stattete die Aktie zuletzt mit einem „Outperform-Rating“ aus. Das Kursziel von 35 US-Dollar verspricht dabei ein Upside von 119 Prozent.

AngioDynamics

Ebenfalls ein Top-Pick ist für die Analysten von Oppenheimer AngioDynamics. Trotz eines Kursrutsches von 26 Prozent in diesem Jahr rät das Analysehaus bei der Aktie zum Kauf. Das Kursziel von 12 US-Doller entspricht dabei einem Aufwärtspotenzial von 107 Prozent.

Im Schnitt ist laut der Wall Street bei einem Kursziel von 14,67 US-Dollar sogar noch mehr Upside drin - nämlich bis zu 153 Prozent. AngioDynamics ist dabei nicht auf Arzneimittel spezialisiert, sondern auf medizinische Geräte, die zum Beispiel in der Radiologie eingesetzt werden.

