Die Berichtsaison bei den Unternehmen ist in vollem Gange. Besonderes Augenmerk gilt den Unternehmenszahlen der großen amerikanischen Technologie-Unternehmen Microsoft, Meta, Alphabet, Apple und Amazon. Doch diese schneiden erstaunlich schlecht ab. Anleger sollten deshalb besser auf diese Aktien setzen...

Die bereits vorgelegten Zahlen von Microsoft, Meta und Alphabet enttäuschten auf breiter Basis. Microsoft und Alphabet verlieren seit Dienstag rund 10 Prozent an Wert, Meta verzeichnet Kurseinbußen von mehr als 25 Prozent. Die Zeit der großen Wachstumsraten scheint bei den Big Techs vorbei zu sein.

Ganz anders sieht es bei den Grünen Technologie-Aktien aus. Der weltweite Trend zu einer sauberen Welt und das Bestreben der Staaten möglichst schnell klimaneutral zu werden, spielt in die Karten der Green-Tech-Aktien. Auf diesen Trend setzt der BÖRSE Online Grüne Zukunft Index. Dieser Index besteht aktuell aus 16 Indexmitgliedern aus den Bereichen Wasserstoff, Solar, Wind und Biokraftstoffe.

DER BÖRSE Online Grüne Zukunft Index wurde Ende April dieses Jahres begeben. Währenddessen der GAFAM Index (Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Amazon) rund 15 Prozent an Wert verliert, zeigt der BÖRSE Online Grüne Zukunft Index eine relative Stärke gegenüber den Technologiewerten und notiert in Nähe des Ausgabeniveaus.



Fazit

Der ökologische und energetische Umbau weltweit befindet sich immer noch am Anfang einer langen Entwicklung. Um die beschlossenen Klimaziele zu erreichen, bleibt den Staaten nichts anderes übrig mittels Förderprogramme in die Branchen Wind, Solar, Wasserstoff und Biokrafstoffe zu investieren. Davon sollten die Unternehmen des BÖRSE Online Grüne Zukunft Index profitieren. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABH können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung des Index teilhaben.

