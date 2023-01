Pessimistische Aussichten: Dieser Milliardär warnt bereits, dass die Zeiten an den Börsen weiter angespannt bleiben. Mit diesen zwei Dividendenaktien sichert er sich gegen die Turbulenzen ab. Von Jennifer Senninger

2022 war eines der turbulentesten Börsenjahre seit langem. Inflationssorgen, Zinserhöhungen und Krieg hielten Anleger in Atem. Erst kürzlich erhöhte die amerikanische Notenbank Fed die Zinsen erneut und gab zu verstehen, dass hier noch nicht Schluss sein wird. Bei Anlegern wächst daher die Sorge nach einer Rezession. Die scheint nicht unbegründet.

Wie TipRanks berichtete, ist auch der erfolgreiche Investor und Milliardär Howard Marks in Sorge. „Die Dinge werden weniger rosig sein“, erklärte er in einer kürzlich veröffentlichten Notiz an die Anleger. "Inflation und Zinssätze werden höchstwahrscheinlich auch in den nächsten Jahren die dominierenden Faktoren sein, die das Investitionsumfeld beeinflussen werden".

Marks ist Mitgründer des Investment-Giganten Oaktree Capital Management. Er ist eigentlich bekannt dafür, Risiken einzugehen, vor denen andere zurückscheuen. Nun scheint er sich zurückhalten und diese Vorsicht sieht man auch in seinem Portfolio. So identifizierte TipRanks darin zwei Dividendenaktien mit sagenhafter Dividendenrendite, auf die der Milliardär jetzt setzt. Diese sind auch in der TipRanks-Datenbank von anderen Analysten als „Strong Buy“ eingestuft.

Sitio Royalties

Unternehmen aus der Öl- und Gasindustrie konnten dieses Jahr stark profitieren. Europa ist aufgrund des Kriegs in der Ukraine mit einer schweren Energiekrise konfrontiert, die Rohstoffe sind knapp. Ein Spieler dieser Branche ist Sitio Royalties, das erst kürzlich aus der Fusion von Falcon Minerals und Desert Peak entstand. Nun steht das Unternehmen vor einer weiteren Fusion mit Brigham Minerals, wodurch sich seine Größte fast verdoppeln wird. Zahlentechnisch läuft es hervorragend, im jüngsten Finanzbericht stiegen die Einnahmen um über 240 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Aktie legte allein seit Oktober über 20 Prozent zu. Laut Howard Marks scheint aber ordentlich mehr drin zu sein, denn er ging erst im dritten Quartal die neue Position ein und kaufte Aktien im Wert von fast 388 Millionen Dollar. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei sagenhaften 8,76 Prozent.

Runway Growth Finance

Beim zweiten Unternehmen handelt es sich um eines aus der Finanzbranche: Runway Growth Finance hat sich auf Risikokredite spezialisiert und vergibt seine Darlehen vor allem an Wachstumsunternehmen, die nach Alternativen suchen, um an Kapital zu kommen. Zu denen zählen vor allem Tech-Unternehmen, aber auch jene aus dem Gesundheitswesen oder der Biologiebranche. Auch Runway Growth kann ein hervorragendes Zahlenwerk liefern. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 47 Prozent und der Gewinn je Aktie erfüllte mit 0,36 Prozent die Erwartungen. Die Dividendenrendite liegt hier sogar bei rund 10,7 Prozent. Aktuell ist sie leider noch nicht in Deutschland handelbar. Der Milliardär scheint aber überzeugt, da er weiter an dieser Aktie festhält, die 2,63 Prozent seines aktuellen Portfolios ausmacht.