Spektakuläre KI-Chancen mit diesen 3 genialen Aktien – denn sie bieten Kurschancen von mindestens 100 Prozent. Was sie so besonders macht.

Beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) denken die meisten Anleger zunächst an offensichtliche Aktien wie Nvidia oder Microsoft. Doch es gibt noch einige versteckte Perlen, die noch viel gigantischere Kurschancen bieten.

Da wäre zum einen Rekor Systems – eine heiße Shortseller-Wette. Die schlechte Nachricht vorweg: Rekor Systems ist derzeit ein Spielball der Leerverkäufer. Bei einer Days to Cover Ratio von 19 würde es 19 Tage dauern, bis beim durchschnittlichen Handelsvolumen alle Shortseller ihre Aktien wieder zurückgekauft hätten. Das ist eine extrem hohe Kennzahl. Und nun die gute Nachricht: Sowohl Unternehmensinsider als auch große Fonds halten dagegen.

Rekor-CEO Robert Berman kaufte Ende Juni 700.000 eigene Aktien, die Investmentgesellschaft Arctis Global hat im Juli die strategische Beteiligung an dem Konzern ausgeweitet und besitzt nun insgesamt 2,275 Millionen Aktien. Beide haben zu höheren Kursen als heute gekauft. Dabei sind die jüngsten Ergebnisse gar nicht so schlecht: Der Umsatz für das zweite Quartal belief sich auf 12,4 Millionen Dollar – ein Plus von 45,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel. Der Verlust verringerte sich von 18 auf zwölf Cent. Das Unternehmen bietet KI-gestützte Infrastrukturlösungen für Transport, öffentliche Sicherheit und städtische Mobilität an. Die Nevada Highway Control etwa steuert mit dem System proaktiv den Verkehr – ein System, das auch schon in Israel im Einsatz ist. Behörden in Oklahoma und Tennessee nutzen ebenfalls bereits Rekor-Anwendungen.

Das Volumen des KI-Infrastrukturmarkts wird für 2024 auf 64,86 Milliarden Dollar geschätzt und soll bis 2029 rund 171 Milliarden Dollar erreichen – wenn Rekor an diesem Wachstum weiter partizipiert, dürften sich die Leerverkäufer eine blutige Nase holen. Kursziel: 3,25 Euro – 200 Prozent Kurschance!

REZOLVE AI – genialer E-Commerce-Coup

Der Börsengang von Rezolve AIüber einen SPAC Ende August dieses Jahres war mehr als holprig. Nach einem Ausgabepreis von acht Euro fiel der Kurs bis auf 4,50 Euro, um anschließend wieder auf mehr als sechs Euro zu steigen. Heißt: Der Markt sucht noch nach einem angemessenen Preis für die Aktie, denn es gibt noch keine Analysten, die die Aktie bewerten.

Dabei sind die Zukunftsperspektiven nicht schlecht: Rezolve hat eine KI-Software für E-Commerce entwickelt, die es Kunden ermöglicht, Käufe sofort und mühelos abzuschließen. Nutzer können Produkte scannen oder über mobile Anzeigen auswählen und unmittelbar bezahlen, ohne durch komplexe Menüs navigieren zu müssen. Gut für die E-Commerce-Anbieter: Die Technologie reduziert Kaufabbrüche und verbessert das Einkaufserlebnis. Außerdem nutzt Rezolve sogenannte Smart Codes. Das ist eine erweiterte Form von QR-Codes, um multimediale Inhalte, Angebote und Produktinformationen direkt auf das Smartphone des Nutzers zu liefern. Die speziell auf E-Commerce zugeschnittene KI-Plattform „Brain“ ermöglicht es Kunden, online oder im Laden per Sprache oder Text in 95 Sprachen Fragen zu stellen.

Dem Börsengang von Rezolve AI vorausgegangen ist ein Coup mit Epages, einem der führenden Unternehmen im Bereich der Onlineshop-Software für kleine und mittelständische Unternehmen. Epages setzt künftig in allen seinen E-Commerce-Lösungen die KI von Rezolve ein – alles in allem sind das mehr als 100.000 Firmen in 70 Ländern. Kursziel: 14 Euro – 114 Prozent Kurschance!

Soundhound AI Aktie – Spannende Nvidia-Beteiligung

Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die Spracherkennungssoftware anbieten, doch eines erhielt am 14. Februar dieses Jahres den Ritterschlag: Soundhound. Am 14. Februar gab der KI-Gigant Nvidia bekannt, dass er sich 1,73 Millionen Aktien von Soundhound gesichert hat. Der Kurs schnellte binnen weniger Tage von 1,70 Dollar bis auf fast neun Dollar in die Höhe.

Soundhound AI hat sich auf innovative Spracherkennungs- und Verarbeitungstechnologien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche KI-basierte Lösungen, die es Geräten ermöglichen, menschliche Sprache zu verstehen und darauf zu reagieren. Offensichtlich macht es dabei einiges richtig, denn nicht nur große Automobilhersteller wie Hyundai, Mercedes, Stellantis oder Honda, sondern auch Konzerne wie Snapchat oder Mastercard nutzen die Software. Das Unternehmen ist in drei Geschäftbereiche eingeteilt.

Houndify, eine unabhängige KI-Plattform, ermöglicht es Entwicklern, sprachaktivierte Funktionen in ihre Anwendungen und Produkte zu integrieren. Voice AI bietet fortschrittliche Spracherkennungstechnologie, die zum Beispiel im Automobilsektor, im Gastgewerbe und bei Verbraucherelektronik eingesetzt werden kann und die es Geräten ermöglicht, Sprachbefehle präzise zu erkennen und darauf zu reagieren. Und nicht zuletzt die Musikerkennung: Soundhound ist bekannt für seine Musikerkennungstechnologie, die es Nutzern ermöglicht, Musik, die sie hören, schnell zu identifizieren und Informationen darüber zu erhalten.

Soundhound ist bei seinen Anwendern dieses Jahr stark gefragt. 2022 und 2023 konnte Soundhound seine Umsätze jeweils um 50 Prozent steigern, und Analysten gehen davon aus, dass dieses Wachstumstempo auch in den kommenden Jahren weiter anhält. Ein Kursziel von 15 US-Dollar bietet jetzt eine Kurschance von über 200 Prozent.

