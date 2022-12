Genial wie chancenreich zugleich: Mit diesem ETF können Sie auf das Beste setzen, was die Tech-Welt zu bieten hat. Darum könnte sich der Einstieg besonders jetzt lohnen. Von Jennifer Senninger

Tooor! Brasilien ist Weltmeister! Das Land entschied die Fußball-WM für sich. Richtig gelesen. Doch geht es hier nicht um die WM in Katar, bei der Deutschland gestern ausgeschieden ist. Sondern um den FIFAe Nations Cup 2022. Zahlreiche Zuschauer verfolgten diesen Sommer das Fußball-Finale, die brasilianische Mannschaft konnte das Turnier schließlich für sich entscheiden.

Beispiele wie der FIFAe Nations Cup verdeutlichen, dass es sich beim Thema Video-Gaming und E-Sports nicht mehr um einen Nischen-, sondern um einen Massenmarkt handelt, der immer größer wird. Und doch steckt noch so viel mehr hinter dieser genialen Branche. Mehrere Bundesligavereine haben mittlerweile eigene E-Sports-Teams. Bei der League of Legends-Weltmeisterschaft 2019 sahen mehr Menschen zu als beim Super Bowl 2020. Laut Grand View Research soll der E-Sports-Markt bis 2030 22 Prozent wachsen – pro Jahr! Die Corona-Pandemie gab der Branche in Stay-at-Home-Zeiten nochmal ordentlich Schub. Video-Gaming umfasst aber nicht nur den Unterhaltungsbereich.

Zahlreiche Branchen-Giganten sind mit ihren Technologien an den innovativsten und fortschrittlichsten Tech-Themen unserer digitalen Welt beteiligt: Von Virtual Reality, Metaverse, Halbleitern, digitalen Zwillingen, künstlicher Intelligenz, Cloud Computing und mehr. Die Branche vereint damit also sowohl den boomenden und beliebten Gaming-Markt als auch eine Reihe von den wichtigsten und zukunftsweisenden Technologien der Welt. Bleibt die Frage: Wie kann man am besten an dieser geldreichen Chance teilhaben?

Mit dem VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF auf das spannendste Thema der Tech-Branche setzen

Die Antwort: Ein ETF, der all das in einem Sammelinvestment vereint. Tatsächlich gibt es bis heute nur zwei in Europa handelbare Video-Gaming- und E-Sports-ETFs: Den VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF sowie den Global X Video Games & Esports UCITS ETF. Letzterer konnte bei der Performance nicht überzeugen, liegt seit Auflage 40 Prozent im Minus. Die Wahl fällt daher auf den VanEck ETF.

Mit dem ihm kann man auf Unternehmen setzen, die mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen mit Video-Gaming und E-Sport generieren. Er wurde erst am 24. Juni 2019 aufgelegt und bildet den MVIS Global Video Gaming & eSports Index vollständig ab. Die Kostenquote des thesaurierenden ETFs liegt bei 0,55 Prozent und das Volumen umfasst fast 436 Millionen Euro. Seit der Auflage liegt er 45 Prozent im Plus – trotz der turbulenten Zeiten, die vor allem Tech-Werte 2022 hinter sich haben. Zu den Unternehmen im ETF zählen etwa Schwergewichte wie Nvidia, Nintendo, Activision Blizzard oder Advanced Micro Devices. Die USA machen bei den Unternehmen im ETF mit fast 42 Prozent den größten Teil aus, es folgen Japan, China, Taiwan, Australien und Südkorea. Der Index wird vierteljährlich neugewichtet. Der ETF liegt derzeit trotz beeindruckender Performance noch weit von seinem Hoch im Februar 2021 entfernt. Aufgrund des enormen Potenzials der Branche und der Technologien der Unternehmen stehen die Chancen auf Erholung gut. Dennoch handelt es sich beim VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF um einen puren Tech-ETF, die weitere Entwicklung bleibt zunächst volatil. Interessierte Anleger sollten daher langfristig denken und die großen Chancen jetzt mitnehmen.

