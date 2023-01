Welche Aktien Warren Buffett kauft, ist kein Zufall: Er entscheidet anhand eines zweistufigen Tests, ob er die Aktie kauft oder lieber die Finger davon lässt. So kann Ihnen dieser Test dabei helfen, 2023 die richtige Wahl zu treffen.

Warren Buffett (92) gilt als der beste Investor der Welt. Seit er 1965 die Zügel bei Berkshire Hathaway in die Hand genommen hat, erzielt er Renditen, von denen der Markt nur träumen kann. Sicherlich ist ein großer Teil davon ein natürliches Talent fürs Investieren. Doch benutzt Buffett auch ganz konkrete Werkzeuge, um eine entsprechende Aktie auszuwählen. Wie The Motley Fool berichtete, unterzieht Buffett eine Aktie immer einem ganz bestimmten Test, mit dem er entscheidet, ob er diese nun kauft oder nicht. Besteht das Wertpapier den Test nicht, schafft es dieses auch nicht ins legendäre Portfolio von Berkshire Hathaway.

In einem Brief aus dem Jahr 2013 an die Berkshire Aktionäre schrieb Warren Buffett, dass er und sein Kollege Charlie Munger (99) beim Kauf von Aktien diese davor einem zweistufigen Test unterziehen. Dieser mag zwar simpel erscheinen, doch bedarf einer genauen Analyse – und nicht viele Aktien schaffen es, diesen Test zu bestehen.

So funktioniert Warren Buffetts Aktien-Test

Kriterium Nummer eins: Die Ertragsspanne des Unternehmens für fünf oder mehr Jahre in der Zukunft schätzen. Klar: Ungefähre Gewinne schätzen kann jeder schnell. Doch „ungefähr“ ist Buffett nicht genug. Er besteht hier auf detaillierte Recherchen und haargenaue Analysen. Da ihm bewusst ist, dass niemand die genauen Zahlen bestimmen kann, ermittelt er zumindest eine Einkommensspanne. Auch der Mindestzeitraum von fünf Jahren oder mehr ist entscheidend. Viele Unternehmen können auf die Schnelle starke Gewinne erwirtschaften. Nicht jedes schafft dies jedoch auch längerfristig. Zudem spricht dies dafür, dass es sich um ein Unternehmen mit solidem und starkem Geschäftsmodell handelt. Auch ein starker Burggraben ist von entscheidender Bedeutung.

Kriterium Nummer zwei: Man sollte die Aktie nur dann kaufen, wenn sie zu einem angemessenen Preis im Verhältnis zum unteren Ende der geschätzten Gewinnspanne erhältlich ist. Warren Buffett ist bekannt dafür, vor allem auf Value-Werte zu setzen. Überteuerte, kurzfristig gehypte Börsen-Stars kommen ihm selten ins Depot. 2022 kaufte er ganze 19 Aktien für das Portfolio von Berkshire Hathaway. Es bleibt spannend, welche Aktien es dieses Jahr in das legendäre Portfolio schaffen. So oder so: Sie werden seinen strengen Test bestanden haben.