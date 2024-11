In dieser Woche gehen diese sieben spannenden Aktien Ex-Dividende und bieten dabei eine Ausschüttungsrendite von bis zu 14 Prozent. Doch wer davon profitieren will, muss schnell sein, denn nur wer die Werte am richtigen Tag hält, der hat einen Anspruch auf die Ausschüttung.

In dieser Woche gibt es wieder einige spannende Aktien, die Ex-Dividende gehen und Anleger mit hohen Ausschüttungsrenditen locken. Doch wer davon profitieren will, der muss schnell sein, denn nur wenn man die sieben Titel zu ihrem jeweiligen Ex-Datum hält, hat man auch einen Anspruch auf die betreffende Zahlung.

Bei diesen 7 Aktien gibt es jetzt bis zu 14% Dividendenrendite

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Intesa – Ex-Dividende: 18.11.2024 – Dividendenrendite: 7,9 Prozent

Eni – Ex-Dividende: 18.11.2024 – Dividendenrendite: 7,2 Prozent

Sitio Royalties – Ex-Dividende: 19.11.2024 – Dividendenrendite: 4,7 Prozent

Gladstone Capital – Ex-Dividende: 20.11.2024 – Dividendenrendite: 7,7 Prozent

Vodafone – Ex-Dividende: 21.11.2024 – Dividendenrendite: 11,1 Prozent

Dynex Capital – Ex-Dividende: 22.11.2024 – Dividendenrendite: 14,5 Prozent

Global Ship Lease – Ex-Dividende: 15.11.2024 – Dividendenrendite: 7,3 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Intesa

Einen Blick kann aktuell die italienische Großbank Intesa wert sein. Diese hat sich über die vergangenen Jahre und durch die Hochzinsphase sanieren können und bietet jetzt neben der hohen Dividendenrendite ein attraktives Profil für Investoren.

Dividendenaktie: Vodafone

Ein Fall für Anleger mit guten Nerven ist Vodafone, denn das Unternehmen steckt seit Jahren in einem Turnaround und rutscht im Kurs immer tiefer. Einzig die Dividende bringt Anlegern aktuell noch Rendite. Wer an ein Comeback glaubt, kann sich den Wert genauer anschauen.

Dividendenaktie: Dynex Capital

Ein echter Spezialwert ist die Aktie von Dynex Capital, einem REIT, der gehebelt in besicherte Hypothekenkredite investiert und dadurch hohe Renditen erwirtschaftet. Dementsprechend ist auch die hohe Ausschüttung des Unternehmens zu erklären.

