Herbert Schein legt sein Amt als Chef beim Batteriekonzern nieder. Bei Anlegern kommt das nicht gut an. Von Florian Hielscher

Herbert Schein ist nicht länger Vorstandssprecher beim Batteriekonzern: Wie Varta mitteilte, legt Schein sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Er bleibt bis zum Jahresende noch Mitglied des Vorstandes, dem er seit 2016 vorgesessen hatte.

Grund für den Wechsel: Schein tritt eine neue Aufgabe an. Er wird sich künftig dem Aufbau des Geschäftsbereiches E-Mobility und Batterypacks widmen. Darin fokussiert sich Varta auf den wachsenden Markt für großformatige Lithium-Ionen-Zellen. Die Einheit soll in Zukunft in eine eigene Varta-Gesellschaft ausgelagert werden.

Nachfolger an der Spitze des Vorstandes, der künftig aus drei Personen bestehen soll, wird Markus Hackstein. Der Österreicher ist seit 2018 bei Varta.

So reagiert die Varta-Aktie

Die Varta-Anteilsscheine setzten ihre Talfahrt in Folge der Mitteilung fort und finden weiter keinen Boden. In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen bereits seine Jahresprognose kassiert, das Papier war daraufhin stark eingebrochen. Die heutige Ankündigung sorgte im ohnehin schwachen Marktumfeld erneut für Verkaufsdruck.