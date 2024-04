Der Markt erscheint aktuell stark von makroökonomischen Faktoren wie Zinsen, Politik und Rohstoffpreisen getrieben. Doch tatsächlich sieht Morgan Stanley ausgerechnet in diesem Umfeld die besten Chancen für das aktive Auswählen von Einzelaktien seit 14 Jahren. Sind jetzt gut ausgewählte Titel wieder eine bessere Wahl als ETFs?

Es scheint so, als sei 2024 in erster Linie von makroökonomischen Faktoren geprägt. Die hohen Zinsen, die politische Lage in den USA uvm. sind Variablen, die die Börse treiben, scheinbar unabhängig von den Gewinnen der Unternehmen.

Doch Morgan Stanley sieht das anders und offenbarte in einer kürzlichen Studie, dass ausgerechnet 2024 das perfekte Jahr für aktive Anleger sein könnte.

Darum ist jetzt die richtige Zeit Einzelaktien zu picken und hohe Gewinne zu machen

So war laut der Prime Brokerage Strategic Content Group von Morgan Stanley das Q1 2024 das „beste erste Quartal für Aktien-Long-Short-Alpha seit 2010” gewesen. Besonders beachtlich war, dass die Renditen sowohl aus den meisten Sektoren als auch Kontinenten entsprangen. Diese Entwicklung war zuvor noch nie beobachtet worden.

Denn unter der Oberfläche des makroökonomischen Marktes zeigt sich insbesondere bei den nicht markttreibenden Werten nur eine geringe Korrelation zum allgemeinen Geschehen, so Morgan Stanley. Dementsprechend könnte aktive Aktienauswahl jetzt die Chance auf attraktives Alpha bieten.

Doch sollten Anleger jetzt wirklich eher auf Einzelaktien statt auf ETFs setzen?

Jetzt Einzelaktien statt ETFs?

Grundsätzlich passt die Theorie von Morgan Stanley zu Märkten, die immer mehr von wenigen Aktien getragen werden und die durch die hohe Konzentration nicht zwangsläufig mit der Mehrheit der Performance der Unternehmen korrelieren müssen.

Trotzdem müssen Anleger jetzt selbstverständlich nicht auf Einzelaktien setzen, können dies aber tun, wenn sie Spaß daran haben und besondere Chancen sehen. Denn das Umfeld für Stock-Picking ist aktuell tatsächlich nicht das Schlechteste.

