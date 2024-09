Die Zeiten sind volatil, an der Börse geht es so stark hoch und runter wie noch nie zuvor in diesem Jahr. In einem solchen Umfeld, in dem es jederzeit zu einer Korrektur kommen kann, rät das Investmenthaus Morgan Stanley nun seinen Anlegern vorsichtig zu sein und besser diese Aktien zu kaufen.

Die Börse erscheint den meisten Anlegern aktuell als unruhig und das aus gutem Grund. Aktuell erleben Aktionäre eine so hohe Volatilität wie seit Jahren nicht mehr und es scheint, als könnte es jederzeit zu einem Crash kommen.

Mike Wilson, Experte von Morgan Stanley, ist dementsprechend vorsichtig, was seinen Ausblick auf den Markt angeht:

Morgan Stanley warnt: Investoren sollten jetzt vorsichtig sein

So zeigte sich Wilson angesichts der aktuellen Zinspolitik weiterhin besorgt. Speziell die Auswirkungen des Carry-Trades sind für den Experten noch nicht überstanden und bilden weiterhin ein Risiko für den Aktienmarkt. Hier könnte eine stärker als erwartete Senkung der Kapitalkosten durch die Fed für Verwerfungen sorgen

Dementsprechend scheinen die Risiken aktuell zuzunehmen, während die Rallye bei Aktien stockt. Für Wilson eine beunruhigende Mischung, wenngleich der Experte in der jüngeren Vergangenheit einen Crash (aber keine Korrektur) ausgeschlossen hat.

Morgan Stanley rät jetzt diese Aktien zu kaufen

In diesem Umfeld sollten Anleger laut dem Experten von Morgan Stanley „weise wählen“. Insbesondere die Technologieaktien könnten noch weiter unter Druck geraten. Qualitätswerte und defensive Aktien sollten dagegen, so Wilson, eine Outperformance zum breiten Markt erzielen.

Daher bietet sich laut dem Mann von Morgan Stanley jetzt ein Kauf dieser Titel an. Anregungen welche Aktien das sein könnten finden Sie im BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index und im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index.

