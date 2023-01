Auf 2022 könnte dieses Jahr ein weiteres Horrorjahr für den amerikanischen Aktienmarkt folgen - zumindest, wenn es nach den Experten von Morgan Stanley geht. Ihrer Meinung nach liegen die Chancen anderswo.

Morgan Stanley Chef-Stratege Mike Wilson äußerte sich in einem Bericht kritisch darüber, dass die Schätzungen der Unternehmensgewinne immer noch zu hoch seien. Wilsons Einschätzungen nach könnte der S&P 500 deutlich tiefer als die 3500 Punkte fallen, die der Markt im Moment erwartet, falls es zu einer leichten Rezession kommt. Tatsächlich könnte der eigentliche Boden bei etwa 3000 Punkten liegen, 22 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Mike Wilson steht mit seiner Annahme dabei nicht allein da. Auch Experten von Goldman Sachs erwarten Druck, was die Margen der Unternehmen anbelangt. Außerdem würden Änderungen der amerikanischen Unternehmenssteuer und die Möglichkeit einer Rezession den positiven Einfluss der beendeten Lockdowns in China und den damit verbundenen wirtschaftlichen Aufschwung überschatten.

Die zurückgehende Inflation als Risiko

Ein weiteres Risiko sieht Wilson im Einfluss der zurückgehenden Inflation. Während Anleger zunächst positiv auf die zurückgehende Inflation reagierten, da sie eine geringere Anhebung der Leitzinsen möglich macht, sieht der Analyst Probleme, was die Profitabilität der Unternehmen anbelangt.

Analysten der Deutschen Bank erwarten ebenfalls ein Rückgang der Gewinne bei US-Firmen im Jahr 2023. Allerdings könnte es bereits im vierten Quartal während der Berichtssaison wieder eine Rally geben, gefolgt von einem Ausverkauf am Jahresende.

Die Chancen liegen in Europa

Auch Analysten der Citigroup stuften US-Aktien aufgrund von Rezessionsängsten auf „untergewichten“ herab und sehen dagegen Chancen bei europäischen Aktien, die sie auf „übergewichten“ hochstuften, da im europäischen Markt bereits deutlich mehr eingepreist sei. Für den globalen Aktienmarkt erwarten sie, dass die Gewinne pro Aktie im Laufe des Jahres um fünf bis zehn Prozent zurück gehen werden und beziehen sich dabei auf den MSCI All Country World Index. Für 2023 bevorzugen die Experten der Citigroup defensive Sektoren wie das Gesundheitswesen und günstige zyklische Werte wie Energie und Finanzwerte gegenüber teuren Technologie- und Konsumgüter-Aktien.



Aber etwa Warren Buffett erwartet mit 75 Prozent Wahrscheinlichkeit einen Bullenmarkt in 2023.

