Die Börsen sind am Scheideweg. Die Unsicherheit ist zurück. Einige starke Unternehmen notieren aktuell weit unter ihren alten Höchstständen. BÖRSE ONLINE hat die Aktien mit dem größten Kurspotenzial herausgesucht

Der Kopf mahnte schon länger zur Vorsicht, der Bauch zu mehr Risikobereitschaft. In unserer Titelgeschichte vor drei Wochen hatten wir bereits vor der Gefahr eines Rückschlags gewarnt. Und dann war er da: der schwarze Schwan, das Unvorhergesehene in Form einer potenziellen Bankenkrise made in USA. Die Anleger reagierten prompt: Der Schock, der die Kurseinbrüche im vergangenen Jahr ausgelöst hat und bei dem zahlreiche Aktien einen Großteil ihres Werts verloren haben, saß noch tief. Am Montag knickten die Börsenbarometer kräftig ein. Der DAX rutschte zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten.

„Natürlich ist es ein gefährlicher Krisenherd, der sich gebildet hat“, sagt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt von Netfonds. Doch hätten die US-Behörden schnell und konsequent die richtigen Maßnahmen ergriffen, um die Gefahr einer Eskalation zu verringern. Und wir erinnern uns: Seit Corona wurden alle Kurseinbrüche relativ schnell wie¬ der aufgeholt. Das ist keine Garantie für die Zukunft, aber dennoch eine wichtige Erfahrung aus der Vergangenheit. Für mutige Anleger eröffnet die aktuelle Situation Chancen, in wachstumsstarke und solide Industriewerte zu investieren — unter strikter Beachtung der Stoppkurse. Wir haben die aussichtsreichsten Werte für Sie analysiert.

Größte Kaufchance seit der Finanzkrise

Natürlich ist das Umfeld im Moment alles andere als ideal. Die Kerninflationsraten steigen an, was die Kaufkraft, aber auch die Kostensituation der Unternehmen belastet. So befindet sich etwa die Energieversorgung mitten im Umbruch mit all den negativen Randerscheinungen vor allem auf der Kostenseite. Die Zinsen steigen zudem mit hoher Wahrscheinlichkeit an, was auf die Bewertung von Aktien drückt, weil festverzinsliche Alternativen attraktiver werden. Zudem belasten höhere Zinsen auch die Gewinne. Deswegen ist es kein Wunder, dass gerade große Firmen wie BASF und Covestro, aber auch Konzerne wie etwa der Kugellagerspezialist Schaeffler signalisieren, dass das Jahr 2023 bei den operativen Gewinnen sicherlich kein Rekordjahr werden dürfte — es eher noch unter dem Vorjahr liegen könnte.



Gleichwohl gibt es Aktien, bei denen all dies schon mehr als eingepreist ist. Experten wie etwa Peter Kraus, Head of Small Cap Equity bei Berenberg, sieht bei ausgewählten Werten sogar historische Möglichkeiten. „Das ist die größte Kaufchance seit der Finanzkrise“, sagt der Experte. Er ist davon überzeugt, dass europäische und deswegen auch deutsche Nebenwerte mit hoher Qualität momentan eine extrem gute Wahl sind.

Drei Kriterien bei Aktien, drei Chancen

In der Tat gibt es Firmen mit guten Bilanzen, deren Aktien aber erheblich an Wert verloren haben, bei denen das operative Geschäft jedoch besser läuft, als es in den Kursen zum Ausdruck kommt. Aufholpotenzial zusammen mit einem starken Gewinnmomentum ist sicherlich eine gute Basis für Anleger, die etwas mehr Risiko eingehen wollen. Bei einigen Firmen drücken bevorstehende Kapitalerhöhungen auf die Kurse. Werden die aber durchgeführt, fällt mit zunehmender Wahrscheinlichkeit Ballast ab. Und letztlich gibt es gerade auch bei kleineren Firmen immer wieder Übernahmespekulationen, die für höhere Kurse sorgen könnten. Gerade erhielt etwa GK Software, ein langjähriger Favorit der Redaktion, ein Angebot, das deutlich über dem ursprünglichen Kursniveau lag. Im Idealfall kommen sogar alle drei Punkte zusammen: Aufholpotenzial, Gewinnmomentum und Übernahme-Appeal. Entsprechend hat die Redaktion den deutschen Kurszettel nach spannenden Anlageideen durchleuchtet.



Am Ende wurden die Kandidaten in insgesamt drei Rubriken eingeteilt. Aktien, denen wir bis zu 50 Prozent Kurspotenzial zubilligen, eine Gruppe bei der noch mehr möglich sein könnte. Und letztlich sogar Aktien, die sich im Idealfall sogar mehr als verdoppeln könnten. Das Spektrum reicht von DAX-Werten bis hin zu Nebenwerten aus dem SDAX.

