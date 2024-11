Am vergangenen Donnerstag war es so weit, die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC hat wieder Ihre 13F-Filings veröffentlicht: die Investments der weltweit größten Hedgefonds, Banken, Vermögensverwalter und Großinvestoren. Für Anleger ein guter Anhaltspunkt, um herauszufinden, auf welche Unternehmen die Big Player setzen.

Seit fast fünf Jahrzehnten gibt die SEC diese Daten bekannt, eine Praxis, die mit der Arbeit der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vergleichbar ist. 1975 führte die US-Behörde erstmals die Regel 13f-1 ein, um mehr Transparenz über die Investitionen institutioneller Anleger zu schaffen. Diese Regel verpflichtet alle professionellen Investmentmanager, die mindestens 100 Millionen Dollar verwalten, vierteljährlich ihre Bestände in Form von 13F-Filings offenzulegen.

Doch was können Privatanleger aus diesen Informationen gewinnen? Die 13F-Berichte zeigen deutlich, welcher Investor in welchem Unternehmen mit welchem Kapital engagiert ist. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Aktien, in die die Wall-Street-Elite investiert, häufig einen erheblichen Kursanstieg erleben.

Empfehlungen auf Basis der 13F-Filings konnten in der Regel beeindruckende Renditen erzielen. Die Aktie von Applovi stieg seit Empfehlung um sagenhafte 295 %, die Empfehlung für Zeta (April 2024) konnte eine Rendite von 122 % verzeichnen. Und auch Spotify (November 2023) legte um 112 % zu – alles Ergebnisse der präzisen Analyse der 13F-Daten.

Das sind die neuen Favoriten von Buffett, Wood und Co

Auf welche Aktien die Wall-Street-Elite nach der Wahl Trumps zum US-Präsidenten jetzt setzt, steht in den aktuellen 13F-Filings. Denn sicher haben sich die Gurus schon frühzeitig entsprechend positioniert. Tausende Dokumente warten darauf gelesen, analysiert und verglichen zu werden. Für Privatanleger fast ein Ding der Unmöglichkeit.

Dennoch haben Sie jetzt die Möglichkeit die Top-50-Aktien der Börsengurus kennenzulernen. Der neue Börsenbrief „13F-Berichte“ von Golo T. Kirchhoff, BÖRSE-ONLINE-Redakteur und Spezialist für Technische Analyse, sowie Steffen Härtlein, Experte für künstliche Intelligenz und Datenanalyse macht es möglich.

Unser eigens entwickeltes System kumuliert die einzelnen Positionen der Großinvestoren, fasst diese Rohdaten zusammen und wertet aus, wer die 50 größten „Gewinner“ mit den höchsten Investments sind. Warren Buffett, Ray Dalio, Cathie Woods und rund 8.500 andere machen es vor – und Sie können profitieren. Golo T. Kirchhoff, Redakteur BÖRSE ONLINE & Autor 13F-Berichte

Die beiden Experten haben es sich zur Aufgabe gemacht, die 13F-Filings jedes Quartal zu untersuchen, zu analysieren und miteinander zu vergleichen. Nach der Auswertung von mehr als 16.500 Aktien ermitteln sie, welche Unternehmen die größten Investitionen von institutionellen Anlegern erhalten haben. In ihrem neuen Börsenbrief „13F-Berichte“ stellen sie die 50 Top-Aktien aus den aktuellen SEC-Filings vor, präsentieren relevante Kennzahlen und Hintergrundinformationen.

Die erste Ausgabe der 13F-Berichte mit den Top 50 erscheint am 29. November als E-Paper und wenige Tage später zusätzlich als gedrucktes Magazin – nur im Abonnement.

