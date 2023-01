Der Dax legte gestern einen optimistischen Start ins neue Börsenjahr hin. Heute könnte er laut Berechnungen von Experten jedoch niedriger starten.

Gestern startete der Dax aufgeweckt in das neue Börsenjahr, erreichte in der Spitze 14.095 Punkte. Optimistisch stimmte die Anleger, dass Bundesbank-Präsident Joachim Nagel erklärte, dass die deutsche Wirtschaft lediglich in eine leichte Rezession rutschen sollte. Am heutigen Dienstag könnte er laut Berechnungen von Experten niedriger starten.

Heute erwarten Anleger gebannt die deutschen Inflationsdaten. Experten rechnen für Dezember mit einem Rückgang der Teuerung auf 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem werden auch die deutschen Beschäftigungszahlen erwartet, die Arbeitslosenquote soll mit voraussichtlich 5,6 Prozent stabil bleiben.

Laut den von Reuters befragten Experten könnte die Inflationsrate im Dezember auf 9,1 Prozent zurückgegangen sein. Im November war sie noch bei zehn Prozent. Verwiesen wird dabei explizit auf die gesunkenen Öl- und Benzinpreise.

Mit Material von rtr