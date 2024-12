Die Aktie von L’Oréal scheint nach einer längeren Schwächephase nun ihren Boden gefunden zu haben. Auch wenn kurzfristig keine spektakulären Kursgewinne zu erwarten sind, eröffnet sich für Anleger derzeit eine interessante Chance. Besonders attraktiv ist dabei eine Aktienanleihe, die eine Rendite von rund 10 % verspricht.



Die Aktie des französischen Kosmetikriesen L’Oréal schwächelt seit geraumer Zeit. Dabei waren die letzten Geschäftszahlen gar nicht so schlecht: Im dritten Quartal 2024 stieg der Umsatz um 3,4 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres liegt das Umsatzplus bei rund 6 %. Dieses Wachstum wurde sowohl durch höhere Verkaufsvolumen als auch durch Preissteigerungen erzielt – und das trotz makroökonomischer Herausforderungen und einer schwächeren Nachfrage in China. Besonders gut entwickelten sich die Kategorien Haarpflege und Parfüms.



L’Oréal ist zuversichtlich, das Jahr mit einem weiteren Umsatz- und Gewinnwachstum abzuschließen. Für das Jahr 2025 hat L’Oréal ambitionierte Pläne: Der Konzern will stärker auf Innovationen setzen, seine Nachhaltigkeitsstrategie weiter ausbauen und vor allem die digitale Transformation vorantreiben. Diese langfristigen Ziele könnten L’Oréal nicht nur helfen, sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiterzuentwickeln, sondern auch die Aktie mittelfristig wieder zu stabilisieren.

In Anbetracht dieser Entwicklungen könnte bei einem aktuellen Kurs von rund 3,00 Euro mehr oder weniger der Boden erreicht sein. Wer auf eine stabilere Entwicklung setzt, könnte von einer Aktienanleihe profitieren, die eine attraktive Rendite von etwa 10 % verspricht – eine interessante Möglichkeit für Anleger, von der sich langsam stabilisierenden L’Oréal-Aktie zu profitieren, ohne auf kurzfristige Kursgewinne angewiesen zu sein.

Mehr zu den kommenden Innovationen des Kosmetikkonzerns L’Oréal und mit welcher Aktienanleihe risikoarm investiert werden kann, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – DER Finanzzeitung mit dem MEHR am Wochenende für unsere Digitalleser.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:



Die Falken lassen grüßen

Die US-Notenbank Fed senkt wie erwartet die Leitzinsen. Doch sie dämpft die Erwartungen an künftige Schritte im nächsten Jahr. Die Märkte reagieren heftig (S. 6)



Mitfahrgelegenheit gesucht

Die japanischen Hersteller Honda und Nissan verhandeln über einen Zusammenschluss. Gemeinsam mit Mitsubishi kann der drittgrößte Autobauer der Welt entstehen (S. 8)



Ausblick überzeugt nicht

Dieser Halbleiterhersteller erwischt Anleger mit einer enttäuschenden Prognose auf dem falschen Fuß (S. 14)



Bitcoin? Es geht besser

Die Rally beim Bitcoin hält weiterhin an – davon profitieren auch die anderen Kryptowährungen (Altcoins). Besonders Solana kommt gut weg und zeigt dabei eine stärkere Performance als Bitcoin (S. 31)



Wo die Chemie stimmt

Noch steckt die heimische Chemiebranche mitten in der Umstrukturierung. Doch der Boden ist erreicht, die Aktien sind an der Börse günstig zu haben. Die Zeichen für eine Erholung 2025 stehen damit gut (S. 40)



€uro am Sonntag: Über 25 Prozent sparen im Aktions-Abo!



Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick: €uro am Sonntag zeigt Ihnen, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Pünktlich zum Sonntag erhalten Digitalabonnenten ein zusätzliches Update mit allen relevanten News nach Redaktionsschluss sowie den Schlusskursen aus Deutschland und den USA in Euro.



Testen Sie noch heute 3 digitale Ausgaben €uro am Sonntag im Aktions-Abo zum Vorteilspreis von 9,90 Euro. Sie sparen über 25 Prozent.



MEHR bekommen und sparen – mit dem Aktions-Abo