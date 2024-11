Donald Trump hat die US-Wahl gewonnen. Eine Künstliche Intelligenz hat nun herausgefunden, welche Aktien unter seiner Präsidentschaft besonders profitieren sollten – jetzt zuschlagen?

Letzte Woche war einiges geboten: Angefangen bei der Zinssenkung der amerikanischen Notenbank Fed bis hin zur US-Wahl. Donald Trump konnte die Wahl für sich entscheiden und wird voraussichtlich am 20. Januar den Amtseid ablegen, um offiziell erneut Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.

Seine Präsidentschaft hat nicht nur große Konsequenzen für die Politik, sondern wirkt sich auch erheblich auf die Börse aus. Bestimmte Aktien könnten von seiner Präsidentschaft sogar besonders profitieren. Doch um welche handelt es sich dabei? Eine künstliche Intelligenz (KI) hat das nun herausgefunden.

Chevron, Meta & Co: Diese 15 Aktien sollten laut KI durch die Präsidentschaft von Trump besonders profitieren

Warum eine KI? Diese verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen. Für unsere Analyse wandten wir uns an eine der wohl bekanntesten KIs: den Chatbot GPT von OpenAI. Hierfür verwendeten wir die Premium-Version GPT-4o.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Donald Trump hat die US-Wahl erneut gewonnen. Welche Aktien werden unter seiner erneuten Präsidentschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit besonders profitieren?

ChatGPT: Die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten dürfte erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Branchen und Unternehmen haben. Basierend auf seinen politischen Prioritäten und bisherigen Maßnahmen könnten insbesondere folgende Sektoren und Aktien profitieren:

Energiesektor: Trump hat sich stets für die Förderung fossiler Energieträger eingesetzt. Unternehmen wie ExxonMobil und Chevron könnten von einer Politik profitieren, die auf verstärkte Öl- und Gasförderung abzielt.

Finanzsektor: Eine Deregulierung des Finanzmarktes und mögliche Steuersenkungen könnten Banken und Finanzdienstleistern zugutekommen. Aktien von Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America und Citigroup könnten hiervon profitieren.

Rüstungsindustrie: Erhöhte Verteidigungsausgaben und eine aggressive Außenpolitik könnten Unternehmen der Rüstungsindustrie begünstigen. Hierzu zählen Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies und Boeing.

Technologiesektor: Eine lockerere Regulierung könnte großen Technologiekonzernen wie Google, Amazon und Meta zugutekommen, da sie mit weniger regulatorischem Druck rechnen könnten.

Kryptowährungen: Trumps positive Haltung gegenüber Kryptowährungen könnte den Markt beleben. Unternehmen wie MARA Holdings könnten von einer solchen Politik profitieren.

Medienunternehmen: Unternehmen wie die Trump Media & Technology Group, die hinter der Plattform Truth Social steht, könnten durch die erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit und Unterstützung profitieren.

Es ist wichtig zu beachten, dass politische Entwicklungen zwar Einfluss auf die Aktienmärkte haben können, jedoch auch andere Faktoren wie globale wirtschaftliche Bedingungen und Unternehmensspezifika eine Rolle spielen. Eine diversifizierte Anlagestrategie und sorgfältige Analyse sind daher unerlässlich.

Die Trump-Aktien im Check

Wir überprüften schließlich die Empfehlungen der KI anhand der durchschnittlichen Meinungen von Analysten anhand der Datenbank des Finanzportals „TipRanks“.

Anmerkung: Für die Aktie von Trump Media waren keine Analystenschätzungen, auch nicht in der Bloomberg-Datenbank, vorhanden. Die Aktie ist in der Liste daher nicht berücksichtigt.

Diese Aktien sollten unter der Präsidentschaft von Donald Trump profitieren