Das Forschungsinstitut sentix misst mit seinem sentix-Index die konjunkturelle Lage in Deutschland und befragt dafür sowohl institutionelle als auch private Anleger. Und die jetzt veröffentlichten Daten malen ein erschreckendes Bild der deutschen Wirtschaft. Von Matthias Fischer

So wird der Wert für die Einschätzung der aktuellen Lage mit -33,5 Punkten angegeben, was gegenüber dem Vormonat einen Rückgang um satte zehn Punkte bedeutet. Und trotz dieses schon schlechten Wertes sinken die Werte für die Erwartungen auf -41,3 Punkte, dem niedrigsten jemals gemessenen Wert.





„Die sentix Konjunkturdaten für Deutschland signalisieren einen katastrophalen Zustand der wirtschaftlichen Verfassung. Der Gesamtindex wie auch die Lage fallen zum 4. Mal in Folge. Die Erwartungen markieren erneut ein Allzeit-Tief“, so die entsprechende Pressemitteilung. Geschäftsführer Manfred Hübner kommentiert diese Daten: „Die aktuelle Regierung und vor allem der Wirtschaftsminister Habeck scheinen der Größe der Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Der Niedergang, wie er sich in den sentix Indizes darstellt, ist jedenfalls beispiellos.“ sentix wurde in Jahr 2001 gegründet und beschreibt sich selbst als „führenden Anbieter von Sentiment-Analysen (Behavioral Finance) in Europa“.