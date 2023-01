Der Januar ist am Aktienmarkt überraschend positiv gelaufen. Doch die Anleger haben nach dem Anstieg in diesem Monat wenig Vertrauen in US-Aktien. Eine neue Umfrage zeigt: Die Mehrheit erwartet in 2023 neue Tiefstände. Hintergrund sind die Sorgen über die Aussichten für die Unternehmensgewinne, da sich die Wirtschaft verlangsamt.



Michael Kantrowitz hat vorgelegt. Der Analyst vom Brokerhaus Piper Sandler & Co, der bereits die Börsenentwicklung des Jahres 2022 gut vorher gesagt hatte, sieht den S&P 500 Index in diesem Jahr auf 3225 Punkte und damit unter die Tiefstände des Vorjahres fallen (BÖRSE ONLINE berichtete). Ausgehend vom aktuellen Niveau wäre das ein Rückfall um 26 Prozent. Sollte die Vorhersage zutreffen, wäre es das erste Mal seit 2002, dass es zwei negative Jahre in Folge mit einem zweistelligen Kursverlust gibt.



Eine neue Umfrage zeigt ebenfalls, dass die Aktienkurse nochmals abrutschen dürften. Rund 70 Prozent von 383 Befragten in der neuesten MLIV Pulse-Umfrage befürchten, dass der Markt seinen Boden noch nicht erreicht hat, schreibt Bloomberg. Die größte Gewichtung – 35% – der Umfrage-Teilnehmer sagt, dass die Tiefststände erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 eintreten werden.

Aussichten der Unternehmen in der Berichtssaison im Fokus

Fast die Hälfte der Teilnehmer sagt, dass der Schlüssel für Aktien die Quartalsergebnisse von Apple, Meta Platforms und ExxonMobil in dieser Woche sein werden, und nicht die Entscheidung der Federal Reserve oder irgendetwas, was der Vorsitzende Jerome Powell am Mittwoch sagt. Es wird allgemein erwartet, dass die Zentralbank am 1. Februar eine Erhöhung um einen Viertelpunkt vornehmen wird, den geringsten Anstieg seit fast einem Jahr.

"Es gibt derzeit viel Negativität und Unsicherheit unter den Anlegern – und das aus gutem Grund", sagte Michael Sheldon, Chief Investment Officer der RDM Financial Group. "Es ist eine schwierige Zeit, weil sich die finanziellen Bedingungen in den vergangenen Monaten mit steigenden Aktienkursen gelockert haben, was jedoch nicht das ist, was die Fed will." Die Notenbank versuche vielmehr, die Wirtschaft zu verlangsamen, um die Inflation zu zähmen.



Dreht der Index nochmals nach unten?



Der S&P 500 Index, der zuletzt etwa sechs Prozent seit Jahresanfang gewonnen hat und damit auf den besten Januar seit 2019 zusteuert, profitierte zuletzt von den Anzeichen einer nachlassenden Inflation und der Hoffnung, dass die Fed kurz davor steht, ihren Straffungszyklus zu beenden.



Dennoch haben die aggressiven Zinserhöhungen, kombiniert mit steigenden Preisen und Löhnen, ein schwieriges Umfeld für Unternehmen geschaffen, um ihre Gewinne weiter zu steigern.



Aktien-Bären in der Mehrheit



Die Aktienbullen sind laut MLIV-Umfrage eindeutig in der Minderheit. Nur 18 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie davon ausgehen, ihr Engagement im S&P 500 im nächsten Monat zu erhöhen. Mehr als die Hälfte sagen, dass sie ihr Engagement beibehalten werden, während etwa 27 Prozent davon ausgehen, es zu verringern.



Viel wird von der US-Wirtschaft abhängen, die erste Anzeichen einer leichten Verlangsamung zeigte. Prognosen gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft im zweiten und dritten Quartal 2023 schrumpfen wird.

"Der Aktienmarkt hat im Herbst 2023 wahrscheinlich eine Talsohle erreicht, aber ich wäre nicht überrascht, wenn wir im Frühjahr eine zusätzliche Schwäche sehen würden", sagt Michael Sheldon von der RDM Financial Group.



Fokus auf den US-Anleihemarkt



Mehr als die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer stimmte unterdessen Jeffrey Gundlach zu. Der Chief Investment Officer von DoubleLine Capital rät, dass es am besten ist, zu beobachten, was der Anleihemarkt über den Weg der Fed sagt. Ein Teil dieser Wette ist die Erwartung, dass die Inflation weiter sinken wird, was der Fed Spielraum zum Schwenken gibt.



"Meine mehr als 40-jährige Erfahrung im Finanzbereich empfiehlt den Anlegern dringend, sich anzusehen, was der Markt sagt, anstatt auf das, was die Fed sagt", zitierte Bloomberg Gundlach vor zwei Wochen.



Eine Reihe von Fed-Mitgliedern habe angedeutet, dass die Wirtschaftslage in den USA so düster wird, dass die Fed ihr geldpolitisches Ziel – derzeit eine Spanne von 4,25 Prozent bis 4,5 Prozent – auf mehr als 5,0 Prozent anheben werde und dort für einige Zeit belässt.



Doch die Märkte zeigen sich deutlich skeptischer. Die Swaps preisen derzeit einen Höchststand von weniger als fünf Prozent ein und deuten darauf hin, dass die politischen Entscheidungsträger tatsächlich noch vor Jahresende wieder mit den Kürzungen beginnen werden, da der Rezessionsdruck in den USA zuschlägt.



Am Mittwoch-Abend nach 20 Uhr deutscher Zeit sind wir wohl schlauer...



Übrigens: 100 Prozent Plus seit Jahresbeginn: Die bislang besten Januar-Aktien 2023