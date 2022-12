Nur ein Unternehmen nicht aus den USA. Techriesen verlieren 2022 rund 4,6 Billionen Dollar Marktwert. DAX-Konzerne nicht mal unter den Top 100.





Die Beratungsfirma EY hat am Donnerstag ihre aktuelle Rangliste der wertvollsten Konzerne der Welt vorgestellt. Angeführt wird sie vom US-Techriesen Apple mit mehr als zwei Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Unter den Top 10 befindet sich demnach nur ein Unternehmen, das nicht aus den USA kommt: der saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco, der mit knapp 1,9 Billionen Dollar Marktwert auf Platz zwei landete. Deutsche Konzerne schafften es nicht einmal in die erweiterte Liste der Top 100. Wertvollstes deutsches Unternehmen ist demnach SAP mit 121 Milliarden Dollar auf Platz 106. Der Gasekonzern Linde, der seinen Sitz seit der Fusion mit Praxair in Irland hat, liegt im weltweiten Ranking auf Platz 59.





Rangliste: Die zehn teuersten Konzerne der Welt

1. Apple (2,07 Billionen Dollar Marktkapitalisierung)

2. Saudi Aramco (1,87 Billionen Dollar)



3. Microsoft (1,77)

4. Alphabet (1,13)

5. Amazon (0,85)

6. Berkshire Hathaway (0,67)

7. United Health (0,49)

8. Johnson & Johnson (0,46)

9. Exxon Mobile (0,45)

10. Visa (0,43)





US-Techriesen verlieren 4,6 Billionen Dollar Börsenwert

Mit den Kursverlusten an den Börsen haben auch die 100 aktuell höchstbewerteten Unternehmen im Jahresverlauf insgesamt 7,2 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Ihr Wert sank im Verlauf des vergangenen Jahres um 20 Prozent auf 28,6 Billionen US-Dollar.

Besonders betroffen waren Technologiekonzerne, deren Börsenwert insgesamt um 33 Prozent einbrach. Allein die Top US-Konzerne Tesla, Apple, Meta, Microsoft, Alphabet und Amazon verloren zusammen 4,6 Billionen US-Dollar an Wert.

Dagegen verbesserten Ölriesen ihre Position: Saudi Aramco konnten seinen Marktwert fast halten und kletterte von Platz 4 (2021) auf Platz zwei, Exxon Mobile hat seinen Marktwert fast verdoppelt und stürmte von Platz 38 auf Platz 9 vor.