Der Dax startete am Montag besser als erwartet. Auch der EuroSTOXX50 legte zu. Europäische Anleger scheinen angesichts des neuen Börsenjahres optimistisch.

Eigentlich wurde von Experten heute mit einem niedrigeren Dax-Start ins neue Börsenjahr 2023 erwartet. Doch der Leitindex überraschte: Er eröffnete 0,5 Prozent höher bei 13.992 Punkten und erreichte am Montagvormittag in der Spitze rund 14.062 Punkte. "Anlegerinnen und Anleger hoffen nach dem vergangenen tiefroten Jahr auf ein besseres Börsenjahr 2023", so Portfolio-Manager Thomas Altmann des Vermögensberaters QC Partners. Dennoch: Die wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken sind nach wie vor vorhanden.

Insgesamt sind die europäischen Anleger optimistischer und setzen auf ein besseres Börsenjahr. Auch der EURO STOXX 50 startete hher als erwartet und erreichte in der Spitze am Vormittag 3849 Punkte. "Die Voraussetzungen für einen guten Start ins neue Jahr scheinen gegeben zu sein. Viele Marktteilnehmer, die auf das Schlimmste gefasst waren, dürften erleichtert aufatmen, denn das Jahresende verlief mehr als ruhig", erklären Analysten der Commerzbank.

