An den Märkten ist es aktuell unruhig und die Kurse purzeln kräftig. Allerdings kann eine solche Bewegung auch eine Kaufchance sein. Diese Statistiken zeigen, wie es bald an den Märkten weitergehen könnte und was Anleger jetzt tun sollten.

An den Märkten herrscht aktuell große Unsicherheit, was die hohen Bewertungen, die Zollankündigungen, eine potenzielle Rezession in den USA und vieles mehr angeht. Täglich erleben Anleger aktuell massive Schwankungen, und Berichte von Goldman Sachs zeigen, dass sich Profi-Investoren massiv gegen einen potenziellen Crash absichern.

Doch trotz dieser, für viele belastenden, Gemengelage, könnte sich aktuell der perfekte Einstiegszeitpunkt bei Aktien bieten, den Anleger für ein erfolgreiches Börsenjahr 2025 nicht verpassen sollten.

Panik an den Märkten eine perfekte Kaufchance?

Denn schaut man auf die Saisonalität des S&P500, also die durchschnittliche Entwicklung des Index in den vergangenen Jahrzehnten, so bietet sich in der Regel im März der ideale Kaufzeitpunkt für Investoren. Dann rutscht der Kurs im Durchschnitt ein letztes Mal in die roten Vorzeichen, bevor es in einer deutlichen Rallye nach oben geht. Im Schnitt um etwa zehn Prozent bis zum Jahresende.

Foto: TradingView Saisonalität S&P500

Eine ähnliche Entwicklung könnte sich auch im Jahr 2025 abzeichnen, denn die zweite Hälfte des Februars und der März waren entsprechend schlecht. Daher könnte laut der Saisonalität nun das passieren, was viele Marktteilnehmer nicht erwarten: Statt des Crashs gibt es eine Rallye.

Das spricht außerdem für steigende Kurse

Doch die Saisonalität ist längst nicht der einzige statistische Faktor, der dafür spricht, jetzt Aktien zu kaufen. Wirft man einen Blick auf die Häufigkeit, mit der ein Monat im S&P500 positiv ist, so erwartet Anleger nun ein ganzes Quartal (von März bis Mai), das eine Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent hat, im Plus zu schließen.

Monatliche Saisonalität S&P500

Hinzu kommt, dass die durchschnittlichen Renditen der Monate März und speziell April (nur der Juli ist noch besser) seit 2005 zu den höchsten überhaupt im Jahr gehören. Auch dies spricht demnach jetzt für den Kauf von Aktien, trotz der aktuellen Unsicherheit an den Börsen.

Das sollten Anleger jetzt tun

Wenn Sie jetzt erfahren wollen, was außerdem für weiter steigende Kurse an den Märkten spricht und wie Sie jetzt darauf reagieren sollten, dann werfen Sie einen Blick auf die Ausgabe 10/2025 der Euro am Sonntag. Hier geht es zum aktuellen Heft.