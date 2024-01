Diese Aktie hat am Montag binnen weniger Stunden 88 Prozent zugelegt und ist gleichzeitig die beste Wette auf einen Wahlsieg des Ex-Präsidenten Donald Trump. Ist hier ein Investment interessant?

Mit dem Rückzieher von Ron DeSantis bei der Präsidentschaftskandidatur und dem Sieg bei den Vorwahlen in Iowa gilt Donald Trump mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als der neue Kandidat der republikanischen Partei. Im November 2024 wird es zu einer Wahl zwischen ihm und dem aktuellen Präsidenten Joe Biden kommen, so zumindest die Meinung der meisten Experten.

Wer dabei an einen Wahlsieg von Trump glaubt, der kann mit einer ganz besonderen Aktie auf den Sieg des Republikaners wetten oder sich mit einem Short in die andere Richtung positionieren.

Mit dieser Aktie können Sie auf die Wahl von Donald Trump wetten

Denn Trumps via SPAC an die Börse gegangene Social-Media-Plattform Digital World hat im Zuge dieser Nachrichten 88 Prozent auf rund 49 US-Dollar zugelegt. Zuvor war die Aktie infolge der juristischen Probleme des Ex-Präsidenten stark gefallen. Auf Sicht von zwölf Monaten liegt der Wert trotzdem über 200 Prozent im Plus.

Der ehemalige Investmentbanker und Gründe von SPACInsider Kristi Marvin sagte gegenüber der New York Times: „In gewisser Weise ist die Aktie ein Barometer dafür, wie er im Rennen abschneidet.“

Doch ist das gerade einmal 100 Millionen US-Dollar schwere Unternehmen, das nicht von den Analysten der WallStreet gecovert wird, überhaupt ein gutes Investment?

Achtung: Viele Risiken bei dieser Aktie

Aufgrund der hohen Volatilität und der Abhängigkeit von den politischen Erfolgen Trumps ist der Wert ohne Zweifel nur etwas für sehr spekulative Anleger, die einen Totalverlust verkraften können. Allerdings sind die Chancen bei dem Papier ebenfalls sehr hoch, denn im Falle einer Präsidentschaft ist mit der Markierung neuer Hochs in der Nähe der Marke von 100 US-Dollar zu rechnen. Dies würde einer Verdopplung entsprechen.

Bevor Anleger ein Investment tätigen, sollten sie sich aber noch über weitere Risiken der Aktie klar werden. Denn Digital World steckt erst überhaupt in einer Übernahme von Trumps Social-Media-Plattform – zuvor ist die Aktie mehrheitlich eine leere Hülle. Dabei ergaben sich bereits mehrere Verzögerungen aufgrund regulatorischer Probleme und Sorgen um Buchhaltungsstandards. Sollte der Ex-Präsident aufgrund dieser Einschränkungen den Börsengang abblasen, droht ebenfalls ein Totalverlust.

Digital World bietet also für Anleger sowohl hohe Chancen als auch Risiken, weswegen von vornherein ein Totalverlust ein realistisches Szenario ist. Eine Verdopplung oder sogar mehr allerdings auch.

