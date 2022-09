Warren Buffett gilt als einer der besten - wenn nicht gar der beste - Anleger der Welt. Wenn er also seine Position bei einer Aktie gleich mehr als verdreifacht, dann muss mehr dahinterstecken. Vor allem, wenn es sich dabei um einen eher unbekannteren Titel handelt. Könnte das Orakel von Omaha hier auf einen neuen Börsenstar gestoßen sein? Wie the Motley Fool berichtete, scheint es ihm diese Aktie jedenfalls besonders angetan zu haben.

Warren Buffetts Börsen-Star

Ally Financial wurde 1919 als Tochter von General Motors gegründet. Das Unternehmen ist eine digitale Verbraucherbank, vergibt auch Autokredite. Schon im ersten Quartal diesen Jahres beteiligte sich Buffett mit Berkshire Hathaway an dem Konzern - im zweiten Quartal wurde diese Position nun mehr als verdreifacht und über 21 Millionen Aktien dazu gekauft. Insgesamt finden sich im Berkshire Portfolio nun rund 30 Millionen Ally Financial Aktien im Wert von über einer Milliarde Dollar. Bei einer Marktkapitalisierung von 10,8 Milliarden Dollar entspricht das etwas mehr als neun Prozent, die Buffett nun am Unternehmen hält.

Ally Financial konnte zuletzt ein starkes zweites Quartal liefern. Dazu trugen jüngst auch Fahrzeugknappheit, erhöhte Preise und Zinsen bei. So belief sich das Autokreditportfolio von Privatkunden zum Ende des zweiten Quartals auf über 82 Milliarden Dollar, ein Plus von 8,4 Prozent zum Vorjahr. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Analystenkonsens ein Plus beim Umsatz von fast zwölf Prozent auf 8,43 Milliarden Euro und ein Plus beim Gewinn je Aktie von 6,45 Prozent auf 7,26 Euro. Auch eine Dividende wird gezahlt: Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 3,58 Prozent. Zudem kauft das Unternehmen viele seiner Aktien zurück. Die deutliche Mehrheit der Analysten rät zum Kauf, ein durchschnittliches Kursziel von 45,40 Euro bietet rund 30 Prozent Kurschance. Dabei wird die Aktie gerade einmal mit dem Fünffachen der erwartenden Gewinne gehandelt - ein echtes Schnäppchen.

Ally Financial scheint als Aktie damit genau in Buffetts Value-Camp zu passen, die aktuell unter ihrem fairen Wert gehandelt wird. Allerdings: Ganz risikofrei bleibt eine Investition dennoch nicht. Es bleibt abzuwarten, was passiert, wenn sich die derzeit hohen Autopreise wieder normalisieren und sich die wirtschaftliche Lage wieder entspannt.