In Zeiten der Unsicherheit steigt die Bedeutung von Cybersecurity. Mit den richtigen Investments profitieren auch Sie als Anleger.

Alle 39 Sekunden erfolgt irgendwo auf der Welt ein Cyberangriff: in Unternehmen, Politik oder bei Privatpersonen. Besonders gefährlich wird es, wenn die kritische Infrastruktur (KRITIS) durch einen Angriff gefährdet wird. Dazu gehören zum Beispiel Krankenhäuser, Lebensmittelhersteller oder Energieversorger. Der von Russland geführte Krieg in der Ukraine zeigt, dass sich Kriegsführung durch Cyberangriffe auch in den digitalen Raum verlagern kann.

Der Anstieg von Cyberkriminalität birgt aber auch Chancen für Unternehmen, die Technologien zur Cybersicherheit entwickeln. Diese können gerade jetzt profitieren. Denn in Zeiten von Kriegen und Pandemie wird besonders viel gehackt.

Auch Sie können profitieren! Bis zum 30. November erhalten Sie noch 20 % Rabatt auf alle Abos und Einzelhefte unserer Titel BÖRSE ONLINE, €uro am Sonntag und €uro. Geben Sie bei der Bestellung ganz einfach den Rabattcode BLACK22 an.

Zu den BLACK-FRIDAY-Deals

Wenn Sie die komplette Story über Cybersecurity lesen möchten, bestellen Sie sich die €uro Ausgabe 12/2022 ganz einfach in unserem Shop. Sie erhalten 20 % Rabatt – egal ob Sie die digitale oder die Printausgabe bevorzugen. Es warten fünf Investmenttipps zu Cybersecurity auf Sie.