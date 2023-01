Der Kurs des bekannten Sportartikelhersteller ist nach den Monate währenden Verlusten endlich wieder angesprungen. Jetzt liegt bereits die nächste Hürde vor der Brust. Kann sie geknackt werden? Von Karen Szola

Vom Corona-Crash im Jahr 2020 abgesehen, befand sich die Notierung des Sportartikel-Traditionsunternehmens seit 2015 im intakten Aufwärtstrend. Dieser pushte den Kurs Ende 2021 noch auf einen Rekord bei 115,40 Euro, bevor nachfolgend eine Konsolidierung einsetzte.

Foto: Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Puma-Aktie: Kursentwicklung seit Ende 2014

Puma-Kurs im Jahr 2022 stark eingebrochen

Diese Konsolidierung mutierte im vergangenen Jahr zu einer kräftigeren Korrektur, die im November bis knapp in die Region des Corona-Tiefs führte. Auf diesem günstigen Niveau griffen Anleger bei Puma wieder beherzt zu, sodass in den vergangenen Monaten eine untere Wende eingeleitet wurde.

Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Puma-Aktie: Kursentwicklung seit Ende 2019

Trendwende festigt sich zunehmend

Zwar ist die Trendwende noch nicht ganz in trockenen Tüchern, die Basis ist jedoch gelegt und vielversprechend: So wurde nicht nur die Unterstützungszone um 48/50 Euro zurückerobert, auch der vom Allzeithoch stammende Abwärtstrend (rot markiert) wurde kürzlich geknackt. Als nächste Herausforderung gilt der Duo-Widerstand um 61 Euro - eine Kombination aus Horizontale und 200-Tage-Linie. Wird dieses Bollwerk überwunden, aktiviert dies mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial bis auf etwa 80 Euro. Wie im Chartverlauf gut zu erkennen ist, deckt sich dieses Ziel mit einem markanten Widerstandsbereich, der in den vergangenen Jahren immer mal wieder im Fokus stand.



Foto: Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Puma-Aktie: Kursentwicklung unter saisonalem Aspekt

Relative Stärke und Saisonalität sprechen für steigende Kurse

Dass es über kurz oder lang zu anziehenden Notierungen bei der Puma-Aktie kommt, davon zeugt zum einen die seit dem Herbst steigende Relative Stärke, die mit der Trendwende Hand in Hand geht.

Auch unter dem Blickwinkel der Saisonalität (siehe Chart oben) sollte es 2023 wieder zu einer deutlichen Kurserholung kommen. Spekulative Anleger können neben der Aktie auch zu einem gehebelten Produkt greifen, wenn sie von diesem skizzierten Szenario überzeugt sind.



Empfehlung: Knock-out-Call auf Puma

WKN: SQ3ZXM

K.-o.-Schwelle: 42,92 € (liegt im Bereich des 2022er-Jahrestiefs vom 4.11.2022)



Hebel: 3,93