Der Vorstandschef von Puma, Björn Gulden, wird den Sportartikelkonzern Puma zum Jahresende verlassen. Wechselt er nun zum Konkurrenten Adidas? Von Jennifer Senninger

Björn Gulden (57) wird den Sportartikelkonzern Puma zum Jahresende verlassen. "Mein derzeitiger Vertrag mit PUMA endet am 31. Dezember 2022, und nach neun Jahren habe ich beschlossen, ihn nicht zu verlängern", erklärte der norwegische Manager am heutigen Freitag. Sein Nachfolger ist dabei kein Unbekannter: Zum 1. Januar soll Arne Freundt (42) der neue CEO des Herzogenauracher Konzerns werden. Erst im vergangenen Jahr war er in den Vorstand als Vertriebschef aufgestiegen. Freundt erhält zunächst einen Vier-Jahres-Vertrag.

Geht Noch-Puma-Chef Gulden jetzt zur Konkurrenz?

Wie Reuters berichtete, hatte Björn Gulden zuletzt ausweichend reagiert als es darum ging, ob er womöglich als Nachfolger von Kaspar Rorsted (60) zum benachbarten Rivalen Adidas wechseln würde. Gulden erwiderte lediglich, dass ihm kein Angebot vorliegen würde. Aber: "Ich habe noch sehr viel Energie für eine operative Rolle für die nächsten fünf bis zehn Jahre, aber das wäre für Puma zu lange gewesen", erklärte er am Freitag.

