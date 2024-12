Trotz des Rücksetzers vom Mittwoch sind die US-Indizes stark gelaufen. Einige Titel bieten aktuell attraktive Einstiegsmöglichkeiten.



Wie erwartet, hat die US-Notenbank den Leitzins am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Die Aussicht, dass im kommenden Jahr wohl lediglich zwei Zinsschritte vorgenommen werden, enttäuschte allerdings die Märkte. Dort war man bis zuletzt von vier Schritten ausgegangen. In der Folge gaben die großen US-Indizes deutlich nach. Der marktbreite S & P 500 rutschte wieder unter die Marke von 6.000 Punkten.

Kaschiert von der starken Performance einiger weniger Werte hat sich unter der Oberfläche bei dem Index zuletzt allerdings eine Serie entwickelt, wie es sie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Bis Mittwoch reihte der S & P 500 ganze 13 Handelstage mit mehr Verlierern als Gewinnern aneinander.



Insbesondere die Sektoren „Kommunikationsdienste“, „Konsumgüter“ und „Technologie“ mit ihren stark gelaufenen Titeln wie Netflix, Amazon, Tesla, aber auch Broadcom und dem Netzwerkausrüster Arista Networks halten den Index in der Dreimonatsbetrachtung im grünen Bereich.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Die Falken lassen grüßen

Die US-Notenbank Fed senkt wie erwartet die Leitzinsen. Doch sie dämpft die Erwartungen an künftige Schritte im nächsten Jahr. Die Märkte reagieren heftig (S.6)

Mitfahrgelegenheit gesucht

Die japanischen Hersteller Honda und Nissan verhandeln über einen Zusammenschluss. Gemeinsam mit Mitsubishi kann der drittgrößte Autobauer der Welt entstehen (S.8)

Ausblick überzeugt nicht

Dieser Halbleiterhersteller erwischt Anleger mit einer enttäuschenden Prognose auf dem falschen Fuß (S.14)

Bitcoin? Es geht besser

Die Rally beim Bitcoin hält weiterhin an – davon profitieren auch die anderen Kryptowährungen (Altcoins). Besonders Solana kommt gut weg und zeigt dabei eine stärkere Performance als Bitcoin (S.31)

Wo die Chemie stimmt

Noch steckt die heimische Chemiebranche mitten in der Umstrukturierung. Doch der Boden ist erreicht, die Aktien sind an der Börse günstig zu haben. Die Zeichen für eine Erholung 2025 stehen damit gut (S.40)

