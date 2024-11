Bald steht die US-Wahl an und einige Experten befürchten massive Unruhen in den Vereinigten Staaten als auch an den Börsen. Doch wird dieser November wirklich so heiß wie gedacht? Das prognostizieren die Experten des Investmenthauses Barclays jetzt.

Am 5. November finden in den USA Wahlen statt, und angesichts der Ereignisse in der Vergangenheit erwarten viele Marktteilnehmer einiges Chaos und womöglich deutliche Schwankungen an den Börsen. Besonders nach den Ereignissen infolge der vergangenen Election mit einem Sturm aufs Kapitol nur wenige Monate später.

Allerdings ist die Investmentbank Barclays überraschend optimistisch für den vergleichsweise als heiß erwarteten Herbst.

Das prognostiziert Barclays jetzt für den heißen November

Denn tatsächlich erwartet das Investmenthaus sogar eine leichte Rallye als Reaktion auf den Machtwechsel, der laut Ansicht der Analysten friedlich verlaufen dürfte. Grund dafür ist die zu erwartende Erleichterung von Anlegern, die aktuell in einer Art Panikmodus vor den Wahlen sind.

Dafür gibt es allerdings aus Sicht der Barclays-Experten keinen Grund, denn bereits in der Vergangenheit haben die Börsen kaum auf die Ereignisse reagiert und verhielten sich während der Wahlen relativ ruhig.

Das Risiko ernsthafter politischer Aufstände in der wichtigsten Volkswirtschaft der Welt stuften die Marktbeobachter derweil als enorm gering ein.

Rallye statt Chaos und Korrektur?

Doch gibt es jetzt wirklich eine Rallye an den Märkten statt einer Korrektur, wie sie viele erwarten? Mehr dazu erfahren Sie im neuesten BÖRSE ONLINE YouTube-Video mit WallStreet-Expertin Sandra Navidi:

Lesen Sie auch:

Tagesgeld: Wie sicher ist mein Geld beim Neobroker Trade Republic wirklich?

Oder:

Mit satten Dividenden in Rente gehen: Ausschüttungsstarke & stabile Aktien für den Ruhestand